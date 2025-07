Iako nijedan dodatak prehrani nije čarobno rješenje, razni stručnjaci naglašavaju da određeni vitamini mogu imati značajan utjecaj na jačanje obrambenog sustava i poticanje metabolizma. Kada ih unosimo redovito kroz prehranu ili dodatke, mogu podržati organizam u borbi protiv upala, umora i sporijeg sagorijevanja kalorija. U nastavku su tri ključna vitamina za koje nutricionisti i dijetetičari ističu da mogu pomoći u jačanju imuniteta i ubrzavanju mršavljenja.

Vitamin B12 - vitamin B12 ključan je za proizvodnju energije, zdravlje živčanog sustava i metabolizam ugljikohidrata i masti. Stručnjaci upozoravaju da manjak B12 može dovesti do umora i usporene izmjene tvari, što otežava mršavljenje. Osobito je važan za osobe koje ne konzumiraju proizvode životinjskog podrijetla jer se ovaj vitamin prirodno nalazi u mesu, ribi i jajima. Redoviti unos B12 može pomoći u održavanju stabilne energije tijekom dana. Kod sumnje na manjak preporučuje se testiranje i, po potrebi, suplementacija.

Vitamin C - osim što pomaže u obrani od prehlada, vitamin C podržava i sagorijevanje masti, tvrde mnogi nutricionisti. Sudjeluje u proizvodnji karnitina, spoja koji pomaže u pretvaranju masti u energiju. Kao snažan antioksidans, vitamin C pomaže u smanjenju oksidativnog stresa, što doprinosi zdravlju cijelog organizma. Agrumi, paprika i brokula posebno su bogati ovim nutrijentom.

Vitamin D - vitamin D poznat je po svojoj ulozi u očuvanju zdravlja kostiju, no stručnjaci ističu i njegov snažan utjecaj na imunitet. Nizak unos ovog vitamina povezan je s povećanim rizikom od infekcija, ali i s poteškoćama pri gubitku težine. Prema riječima savjetnika za prehranu, optimalne razine vitamina D mogu poboljšati regulaciju hormona koji utječu na apetit i metabolizam. Osobe koje manje borave na suncu često imaju niže razine ovog vitamina, pa se savjetuje dodatni unos kroz hranu ili dodatke. Masna riba, jaja i obogaćeni mliječni proizvodi odličan su izvor.

Iako nijedan vitamin sam po sebi neće učiniti čudo, njihovo pravilno uključivanje u svakodnevnu rutinu - uz uravnoteženu prehranu i kretanje - može pomoći u jačanju imuniteta i učinkovitijem mršavljenju.