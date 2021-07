Iako se radi o namirnicama koje su uobičajene i često su na meniju baš za doručak, možda bi ih trebalo izbjegavati

Doručak je zapravo jednostavna priča - nakon što se probudite, shvatit ćete da ste zapravo tijekom noći bili u postu i da ste gladni... pa ćete potražiti nutritivno bogate namirnice... u idealnom svijetu.

Zapravo, većina ljudi će popiti prvo kavu (što je najgore što možete napraviti), pa će eventualno baciti nešto u usta na brzaka i krenuti na posao... a pritom će biti gladni, nećete imati energije, bit ćete loše volje i, naravno, debljati se.

Stoga, da vidimo što bi trebalo izbjegavati...

Instant zobene kaše - zobena kaša može biti jedan od najzdravijih doručaka, ali pod uvjetom da se ne radi o instant inačici ili već pomiješanim mueslijima. Kada jedemo tako nešto obično dobijemo manje vlakana jer je zob više prerađena, a u unosimo dosta šećera.

Pahuljice pune šećera - šećer iz slatkih pahuljica poremetit će vam razine šećera u krvi i uhvatiti ćete se da u danu posežete za slatkišima. Osim toga nećete dugo biti siti i vrlo brzo nakon doručka ćete morati ponovno jesti, a to znači da ćete unijeti više kalorija nego što trebate. Osim, evidentno, zašećerenih pahuljica, trebate pripaziti i na naizgled zdrave opcije. One su često prepune dodanih šećera pa treba čitati sastav.

Pecivo i sirni namaz - peciva su zapravo kalorijske bombe, i često imaju kalorija otprilike kao četiri šnite kruha, a jako malu nutritivnu vrijednost. Uz to su u pitanju i jednostavni ugljikohidrati. Ako već jedete pecivo neka to bude ono od cijelog zrna jer je bogatije vlaknima. Sirni namaz, koji često ide uz pecivo, također nije najbolja opcija. Bolje je svakako odabrati namaz od avokada ili maslac od orašastih plodova.

Sok od naranče - iako mnogi vole popiti čašu soka od naranče ujutro to vaš i nije najbolji izbor. Naime, on je pun šećera, pogotovo ako se ne radi o svježe cijeđenom soku. Ako baš morate piti sok ujutro, najbolje je birati onaj hladno prešani ili neki povrtni koji ima manje šećera.

Najbolji hranjivi doručak

Vafli - vafli mogu biti prepuni jednostavnih ugljikohidrata koje tijelo brzo probavlja i od kojih neće dugo ostati siti. Bolje je izabrati doručak koji je bogat vlaknima i u kojem ima minimalno prerađenih ugljikohidrata.

Voćni jogurt - jogurt je inače zdava opcija, no voćni i ne toliko. Naime, u njima je puno šećera i umjetnih zaslađivača i to bi trebalo preskočiti