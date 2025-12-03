« Lifestyle BODY&SOUL
IZNENAĐENJE! :)

Hrana koja diže raspoloženje bolje od čokolade

Nećete vjerovati, ali dokazano je da su krastavci hrana koja na dobro raspoloženje ima još veći utjecaj od razvikane tamne čokolade

Loše raspoloženje često liječimo čokoladom i drugim slatkišima. no izgleda da postoji i bolja varijanta - ukiseljena hrana. Kako tvrde znanstvenici sa Sveučilišta Maryland, fernentirana hrana poput kiselog kupusa, jogurta ili kiselih krastavaca sjajno smanjuje osjećaj tjeskobe i vraća dobro raspoloženje. 

Ključ je u probioticima, dobrim bakterijama koje u tijelo potiču stvaranje kortizola, hormona koji nam pomaže u borbi sa stresom.

Kiseli krastavci su odličan izbor i u drugim prilikama, pa se tako preporučuju nakon vježbanja jer učinkovito vraćaju energiju i sprječavaju grčenje mišića, pomažu kod menstrualnih bolova i, što znaju svi iskusniji partijaneri - pomažu kod mamurluka. 

Stoga, kad se sljedeći put osjećate loše i želite nešto slatko, radije otvorite teglu kiselih krastavaca - učinak će biti još bolji nego da ste jeli čokoladu

