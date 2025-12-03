Vježbanje ima snažan učinak na imunološki sustav, ali isto tako s previše fizičke aktivnosti, nećete se zaštiti protiv bolesti. U stvari, previše vježbanja je jednako loše kao i nikakvo vježbanje kad je u pitanju imunitet

UČINCI JAKE FIZIČKE AKTIVNOSTI

Vidite, ako jedan duži period vježbate svaki dan aerobni trening, to će vam zapravo nanijeti štete organizmu: srce slabi, a pluća smanjuju svoju moć. I to vam može pridonijeti gotovo svaku bolest koja je aktualna u sezoni.

VJEŽBAJTE NA PRAVI NAČIN

Vaš rizik od prehlada ili gripe ili razvoj infekcije, smanjuju se ako se vježba na pravi način. Ali, ako se vježba jakim intenzitetom, duže vrijeme, ponovno ste na putu prema navedenim bolestima, nego da niste uopće vježbali.

U jednom istraživanju, istraživači su podijelili miševe u dvije skupine. Jedna grupa je odmarala u svojim kavezima. Druga grupa miševa je vježbala na malim treadmillima( traka za trčanje), sve dok se nisu potpuno iscrpili. Nakon tri dana, svi miševi koju su trčali, su se izložili virusu gripe i dobili i gore simptome, od ekipe koja se zavalila na kauču u kavezima.

