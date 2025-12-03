Savjeti za dug i zdrav život ne moraju nužno sadržavati neku superhranu, nevjerojatne metode vježbanja i razna čudesa - ponekad je dovoljno biti discipliniran

Dug i zdrav život svi priželjkujemo, a glumica Catherine Russell ga stvarno živi - kaže da ne pije ni ne puši, ali to nije razlog zašto ova kazališna glumica nije uzela niti jedan dan bolovanja 30 godina. Nije bila bolesna, imala gripu niti prehladu koje su je spriječile da stane na pozornicu.

Koja je njena tajna?

Od 1987. Catherine drži Guinnessov rekord za najviše nastupa u jednoj ulozi - više od 11.100 (zasad) u "Savršenom zločinu", u kazalištu Snapple u New Yorku gdje je i glavni direktor. Također predaje engleski jezika na Baruch Collegeu u New Yorku i glumu na NYU.

Išla je na odmor samo četiri puta u tri desetljeća: zadnji put 1995. godine zbog bratov vjenčanja. "Bila sam na svadbi pa nisam mogla otića", rekla je Catherina, a prenosi Today.com.

Catherine Russell podijelila je svoje tajne dobrog zdravlja:

Aktivnost - "Ja sam sretna sam što sam ovdje i na pozornici. Nikada u životu nisam rekla: "Prokletstvo, moram ići na posao". Prije svega, Russell je rekla da zdravi ljudi imaju "ravnotežu" u svojim životima. "Ljudi koji žive samo za ljubav ili samo za posao nisu potpuni", rekla je. "Trebate obje stvari."

Dobri geni - Russellova majka i majčini rođaci živjeli su gotovo 90 ili više godina. Istraživanja pokazuju da su geni uglavnom odgovorni za našu dugovječnost i dobro zdravlje. Iznenađujuće, njezina sklonost prema Snickersu i općenito lošoj prehrani nije joj još naškodila. Ustvari, ona kaže da joj njezin pozitivan stav čuva leđa: volite svoj posao i svoj život.

Kava - njen dan počinje u 5:30 ujutro, dok s kavom u ruci čita vijesti na računalu ili u novinama. Ujutro podučava, a zatim kreće u kazalište. "U osnovi, radim cijeli dan i onda sam na pozornici noću i odlazim kući. Nemam luksuz umora."

Ljubav - Catherine živi s istim muškarcem već 20 godina - Patrickom Robustellijem, koji je napustio školu s 13 i vodi nekoliko restorana i tvrtki u gradu. "Ako imate partnera, to vam pomaže da ostanete zdravi. Dolazak kući nekome koga volite, čini vas sretnijim. Ako se razbolite, zbog njih ćete se osjećati bolje."

Vjera - pokušava vidjeti dobro u ljudima i vidjeti sebe kao zdravu. "Stvarno ne dopuštam da se razbolim", rekla je za today.com. "Kad se razbolim, molim. Mnogi prijatelji me pitaju da se molim za njih, a postoje i studije kako molitva pomaže - a u svakom slučaju, ne može škoditi".