Naše tijelo kroz godine prolazi kroz niz suptilnih, ali značajnih promjena: gubi se mišićna masa, usporavaju živčani signali, a osjetila kao što su vid, dodir i ravnoteža slabe. Te promjene ne dolaze naglo, već postupno, često neprimjetno, sve dok padovi ili tinjajuća nesigurnost ne postanu realnost za mnoge.

Gubitak ravnoteže jedan je od onih aspekata koji utječu na kvalitetu života, smanjuje samopouzdanje u kretanju, povećava opreznost i često vodi do ograničavanja aktivnosti. No, ono što je ohrabrujuće jest da se ravnoteža, do određene mjere, može vježbati i održavati, a jedna od jednostavnijih, ali vrlo učinkovitih metoda jest stajanje na jednoj nozi.

Stajanje na jednoj nozi

Ponekad su najjednostavnije vježbe one najučinkovitije. Stajanje na jednoj nozi jednostavna je i učinkovita vježba koja ne poboljšava samo ravnotežu, već i jača mišiće stabilizatore te doprinosi općoj tjelesnoj stabilnosti.

Preporuka trenera jest da ovu vježbu radite svaki dan, s dva do tri ponavljanja na svakoj nozi. Redovitim izvođenjem vježbe pozitivno utječete na jačanje mišića i poboljšanje ravnoteže, što je posebno korisno kako starimo jer se smanjuje rizik od češćih padova i održava mobilnost.

Svaku nogu držite podignutu 30 sekundi do minute

Potrebno je slijediti samo tri koraka kako biste vježbu stajanja na jednoj nozi uspješno odradili:

Stanite uspravno, na pod ili podlogu, s nogama u širini kukova i težinom ravnomjerno raspoređenom na oba stopala.

Potom podignite jednu nogu, savijajući koljeno pod kutom od približno 90 stupnjeva. Održavajte ravnotežu što je dulje moguće, ciljajući na 30 sekundi do minute. Ovisno o kondiciji, vježba može trajati i dulje.

Završno, polako spustite podignutu nogu natrag na tlo i postupak ponovite s drugom nogom.

I to vam to... e sad, vrijeme je da isprobate ;)