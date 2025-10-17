Kao što jako dobro znamo, žensko tijelo prolazi kroz brojne promjene povezane s menopauzom, od valunga i promjena u metabolizmu do smanjenja gustoće kostiju i mišićne mase. Umjesto da posegnete za još jednom šalicom kave kako biste se izborili s poslijepodnevnim umorom, stručnjaci preporučuju jednostavniji i učinkovitiji način za jačanje energije i zdravije starenje: poslijepodnevnu šetnju.

Zašto hodanje potiče zdravo starenje nakon 50.?

Kratka šetnja na svježem zraku, čak i ako traje samo 15 do 20 minuta, može značajno utjecati na zdravlje srca i cjelokupnu vitalnost, tvrdi dr. Sarah Mathis. Hodanje je jednostavna, a vrlo učinkovita tjelesna aktivnost koja dokazano snižava krvni tlak, povećava razinu HDL ("dobrog") kolesterola i poboljšava cirkulaciju.

"Poslijepodnevno vrijeme je ključno: prekida sjedilačke obrasce dana, podržava usklađivanje cirkadijalnog ritma, što je povezano s hormonalnom ravnotežom, i pruža prirodni poticaj energiji i raspoloženju tijekom tog uobičajenog podnevnog pada", kaže Mathis.

Osim što potiče rad srca, hodanje nakon obroka pomaže u održavanju stabilne razine šećera u krvi, što je osobito važno jer menopauza i starija dob povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2. Hodanjem se šećer iz krvotoka premješta u mišiće, gdje se koristi za energiju, čime se sprječavaju nagli padovi energije i dugoročno smanjuje rizik od metaboličkih poremećaja.

Prednosti za kosti i mišiće

Jedna od pet žena starijih od 50 godina razvije osteoporozu, zbog čega je važno usvojiti navike koje jačaju kosti. Hodanje, kao vježba s blagim opterećenjem, pomaže u održavanju gustoće kostiju i smanjuje rizik od prijeloma. Istraživanja pokazuju da osobe koje redovito hodaju imaju manju vjerojatnost razvoja osteoporoze od onih koje su fizički neaktivne.

Osim toga, šetnja razbija duga razdoblja sjedenja, koja su povezana s ubrzanim starenjem i smanjenom mišićnom snagom.

Koliko treba hodati?

Ako tek planirate uvesti šetnju u svoju dnevnu rutinu, započnite postupno. "Žene starije od 50 godina trebale bi težiti najmanje 150 minuta aerobne aktivnosti umjerenog intenziteta (poput brze šetnje) ili 75 minuta snažnije aerobne aktivnosti tjedno", preporučuje dr. Randy Gould.