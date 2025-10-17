Jabuka se može dodati doručku, ručku ili večeri, u svim mogućim kombinacijama

Jabuke su praktična, niskokalorična hrana bogata vlaknima, vitaminima i antioksidansima koji podupiru zdravlje srca, probave i imunološkog sustava. Također su izvor protuupalnih spojeva, poput vitamina C i kvercetina", objašnjava Vernarelli.

Iako jedna jabuka neće čudesno ubrzati metabolizam, može nježno potaknuti jutarnju probavu, dodaje dijetetičarka Lauren Manaker.

Prije obroka - saveznik u kontroli apetita

Pojesti jabuku sat do dva prije glavnog obroka može pomoći u kontroli tjelesne težine. Jabuka potiče osjećaj sitosti i može smanjiti unos kalorija tijekom obroka. Dijetetičarka Morgan Walker pojašnjava da vlakna iz jabuke usporavaju apsorpciju ugljikohidrata, što pomaže u održavanju stabilne razine šećera u krvi.

Jedna srednje velika jabuka sadrži oko 4 do 5 grama vlakana, a redovit unos vlakana povezan je s manjim rizikom od srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2.

Prije treninga kao prirodni izvor energije

Jabuka može biti dobar izbor i prije tjelovježbe. Neki ljudi vole je pojesti dva do tri sata prije vježbanja, dok drugima odgovara manji međuobrok od nekoliko kriški tik pred trening.

"Prirodni šećeri iz jabuke pružaju brzu energiju, a vlakna pomažu održati stabilan šećer u krvi", kaže dijetetičarka Ashley Koff. Ipak, osobe osjetljive na vlakna trebale bi izbjegavati jabuku neposredno prije intenzivne tjelovježbe, napominje Manaker.

Uz obrok ili navečer je zdrava alternativa slatkom

Jabuka se može dodati doručku, ručku ili večeri. Profesorica prehrambene znanosti dr. Anne VanBeber savjetuje da se jabuke ubace u zobenu kašu, muffine ili poslužuju kao dio lagane večere.

Ako nakon večere poželite nešto slatko, jabuka je zdravija zamjena za desert. Može se poslužiti s maslacem od orašastih plodova ili posipati s malo cimeta za dodatni okus i sitost.

Jedite je kada vam najviše odgovara

"Najbolje vrijeme za pojesti jabuku je onda kada ste najvjerojatnije zaista i pojesti", ističe Manaker. Netko će je radije jesti ujutro, dok drugi uživaju u njoj poslijepodne ili navečer. Najvažnije je da je jabuka dio uravnotežene prehrane.

Dodaje i da je korisno kombinirati jabuku s maslacem od badema ili kikirikija, jer zdrave masti i proteini dodatno usporavaju podizanje šećera u krvi. Preporučuje i da se jabuka jede s korom, jer ona sadrži dodatna vlakna i hranjive tvari.

Jabuke su uvijek dobar izbor

Jabuke su zdrava namirnica koju možemo uključiti u prehranu u bilo koje doba dana. No, konzumacija u određeno vrijeme može donijeti dodatne prednosti. Jabuka prije treninga može povećati energiju, nakon večere može zadovoljiti želju za slatkim, a za doručak pomaže probavi i daje dulji osjećaj sitosti. Ako vam je cilj regulacija težine, jabuka prije obroka može biti koristan, niskokaloričan alat za kontrolu apetita.