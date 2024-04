Tek toliko da znate - antioksidansi pomažu neutralizirati oksidativni stres, nudeći zaštitu od staničnih oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Kako bi utjecaj antioksidansa na organizam bio što jači, potrebno je konzumirati namirnice koje su bogate ovim svojstvima.

Evo šest svakodnevnih koje bi mogli uzimati...

Brokula - brokula je odličan izbor povrća za one koji u organizam žele povećati unos antioksidansa. Ako ste i vi jedni od njih, preporučuje se konzumacija kuhane brokule, koja je bogatija hranjivim tvarima. Brokula sadrži vitamine A, C i K, kalcij, kalij, željezo te antioksidanse poput glukozinolata, sulforafana i indol-3-karbinola.

Brusnice - zahvaljujući antocijaninima i polifenolima, brusnice su jedno od voća bogatog antioksidansima. Kao jednu od poznatijih zdravstvenih dobrobiti soka često se ističe sprječavanje infekcija urinarnog trakta, ali istraživanja navedena u Journal of the Science of Food and Agriculture pokazuju da brusnice mogu pomoći u zaštiti od upale crijeva.

Cikla - cikla sadrži folate, kalij, vitamin C i mangan. Također sadrži nitrate koji mogu pomoći u opuštanju krvnih žila kako bi se poboljšala atletska izvedba, oporavak nakon vježbanja i kontrolirao krvni tlak. Prema istraživanju objavljenom u Food Science & Nutrition, antioksidativni kapacitet cikle proizlazi iz betalaina, kojim je cikla bogata.

Naranče - naranče sadrže antioksidanse, uključujući flavone, terpene i limonoide, koji su poznati po svojim antioksidativnim svojstvima. Ovo popularno voće sadrži i druge hranjive tvari, poput vitamina C i A, kalija, kalcija, vlakana te vitamina B skupine. Kako prenosi Eat This, Not That, pojedine studije pokazuju da konzumacija naranči može pomoći u jačanju imunološkog sustava, te da kalij u narančama pomaže u kontroli krvnog tlaka.

Maline - maline su pri samom vrhu kada je u pitanju voće bogato antioksidansima. Prema znanstvenicima sa Sveučilišta Oregon State, u malinama se nalazi antioksidans antocijanin koji pruža dobrobiti za zdravlje srca i može zaštititi od slabljenja pamćenja i zdravstvenih problema povezanih sa starenjem.

Smrznuti špinat - konzumacija ovog zelenog povrća može povećati unos antioksidansa u organizam. Špinat je odličan izvor vitamina, minerala i antioksidansa, sadrži vitamine A, C i K, folnu kiselinu i vlakna. Karotenoidi u špinatu, poput luteina i zeaksantina, jaki su antioksidansi koji povoljno djeluju na zdravlje očiju.

Sve u svemu, normalne namirnice koje se mogu jesti svaki dan... pa što se čeka?