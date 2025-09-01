Dobra vijest je da postoje mnoge namirnice koje pomažu očuvati mladolik izgled. Evo nekoliko preporuka stručnjaka:

Bobičasto voće - uz sve što imaju u sebi, odličan su izbor vitamina C i polifenola koji pomažu u proizvodnji kolagena

Hrana bogata vlaknima i antioksidansima - to je voće, povrće i cjelovite žitarice koje podržavaju zdravlje kože izuntra

Orašasti plodovi - kao što dobro znamo, em su bogati antioksidansima, em su puni zdravih masti koje nam trebaju

Zeleni čaj - ne treba previše pisati o zelenom čaju kad svi dobro znaju da sadrži polifenole koji hidratiziraju kožu i čuvaju njenu elastičnost

Zdrave masti - poput ekstra djevičanskog maslinovog ulja i omega-3 masnih kiseline koje pomažu u borbi protiv upala i čuvaju kolagen

Sve u svemu, prehrana igra veliku ulogu u zdravlju kože. Pržena hrana, šećer, alkohol, transmasti i sol mogu ubrzati znakove starenja, dok uravnotežena prehrana bogata cjelovitim i prirodnim namirnicama može pomoći u očuvanju sjajne, elastične i mladolike kože. Male promjene u prehrani mogu donijeti velike koristi za vaš izgled i zdravlje.