Možda vam to zvuči bedasto na prvu, no zapravo se radi o tome da na taj način imate više vlakana u prehrani

Jedenje kivija s korom može gotovo udvostručiti količinu vlakana i povećati unos korisnih tvari koje pridonose boljoj probavi, kvalitetnijem snu i zdravlju crijeva.

Gastroenterolog dr. Joseph Salhab ističe da jedenje kivija s korom značajno povećava njegovu nutritivnu vrijednost. Kora je bogata vitaminom C, vitaminom E, folatima, magnezijem i vitaminom B6. Osim toga, sadrži gotovo dvostruko više vlakana u odnosu na oguljeni plod.

Vlakna su važna za zdravu probavu, sprječavanje zatvora i smanjenje nadutosti. Studije su pokazale da kora sadrži više antioksidansa poput fenola i flavonoida nego samo meso ploda. Vitamini C i E, u kombinaciji s tim spojevima, jačaju imunitet i smanjuju upale, dok folati pridonose zdravlju kože, kose i očiju.

Dr. Salhab upozorava: "Kad gulite kivi, ostavljate vrijedne hranjive tvari na dasci za rezanje."

Kivi može pomoći i kod problema sa snom

Kivi je poznat i kao prirodni saveznik u borbi protiv nesanice jer potiče proizvodnju melatonina - hormona koji regulira san. Stručnjaci preporučuju konzumaciju jednog do dva kivija oko dva sata prije spavanja. To može pomoći da lakše zaspite i imate dublji, kvalitetniji san.

"Ljudi koji redovito jedu kivi, osobito navečer, često primjećuju poboljšanja u snu", dodaje dr. Salhab. Kivi tako može poslužiti kao prirodna alternativa dodacima prehrani za spavanje.