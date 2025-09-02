Pogrešan odabir hrane prije vježbanja može imati suprotan učinak. "Možete imati odličan trening zbog onoga što ste pojeli ili vam hrana može sve pokvariti", pojasnio je. Stoga stručnjaci ističu nekoliko vrsta hrane koje je najbolje izbjegavati neposredno prije tjelovježbe.

Gazirana pića - pijenje gaziranih napitaka prije treninga može dovesti do bolova u želucu i mučnine. "Kretanje gore-dolje potiče povrat hrane i kiseline iz probavnog trakta, što uzrokuje refluks", kaže Matheny.

Hrana bogata vlaknima - iako su vlakna važna za zdravlje, nisu najbolji izbor neposredno prije vježbanja. "Tijelu treba vremena da ih razgradi", kaže Matheny. Mahunarke i cjelovite žitarice mogu izazvati nadutost, plinove i grčeve, pa ih je bolje ostaviti za kasnije tijekom dana.

Ljuta hrana - ljuti začini povećavaju rizik od žgaravice. "Kada treniramo, krv ide prema mišićima, a ne probavnom sustavu, pa hrana dulje ostaje u želucu", objašnjava Matheny. To, u kombinaciji s kretanjem, može izazvati refluks i nelagodu.

Mliječni proizvodi - mliječni proizvodi, poput mlijeka i jogurta, također se sporo probavljaju. "To preusmjerava krvotok iz mišića prema probavnom sustavu i može izazvati umor ili mučninu", objašnjava Matheny. Neki ljudi imaju i grčeve u želucu ako konzumiraju mliječno prije treninga.

Teška i masna hrana - masna i teška jela, poput mesa, orašastih plodova ili maslinovog ulja, usporavaju probavu i mogu stvoriti osjećaj težine. "Izbjegavajte velike i masne obroke jer često izazivaju letargiju i mučninu tijekom treninga", upozorava Gentilcore. Osobna trenerica Taylor Beebe dodaje: "Hrana bogata mastima ili proteinima nije idealna prije kardio vježbi jer dulje ostaje u želucu."

Na kraju, stručnjaci preporučuju da se prije treninga radije posegne za lako probavljivim ugljikohidratima i manjom količinom proteina. "Volim svojim klijentima preporučiti voće, rižine krekere ili proteinski napitak", kaže Gentilcore. Beebe savjetuje da je najbolje slušati vlastito tijelo i postupno isprobavati što vam najviše odgovara. "Neki ljudi ne mogu jesti prije vježbanja, dok drugima to pomaže - najvažnije je prilagoditi prehranu vlastitim potrebama", zaključila je.