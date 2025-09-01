Zdrav i ukusan doručak je potreban
Doručak treba za početak biti zdrav, no istovremeno i ukusan da bi nas privukao da ga pojedemo...
Dr. Sethi naglašava da zdrava hrana ne mora biti dosadna. Njegovi prijedlozi, od grčkog jogurta do tradicionalnih indijskih jela, dokaz su da doručak može biti i ukusan i koristan za zdravlje.
Grčki jogurt s bobičastim voćem i chia sjemenkama - ova kombinacija jednostavna je za pripremu, a sadrži probiotike, antioksidanse i omega-3 masne kiseline. Dr. Sethi ističe da takav obrok pomaže ravnoteži crijevne mikroflore i smanjuje upale.
Jaja s purećom kobasicom i tostom - obilan, ali zdrav doručak može uključivati jaja, tost od cjelovitih žitarica i pileću ili pureću kobasicu bez nitrata. Dr. Sethi preporučuje dodavanje avokada za dodatnu nutritivnu vrijednost.
Kajgana od tofua s pirjanim povrćem - ako ne jedete jaja, tofu kajgana je odlična alternativa. Uz pirjano povrće, ovaj doručak nudi biljne proteine, vlakna i nutrijente koji čuvaju zdravlje crijeva.
Omlet od povrća i kruh od cjelovitih žitarica - ova kombinacija nudi lagane proteine, složene ugljikohidrate i vitamine. Omlet i integralni kruh pomažu probavi, drže vas sitima i pružaju stabilnu energiju tijekom dana.
Tost s avokadom - jednostavan i hranjiv izbor. Avokado i kruh od cjelovitih žitarica osiguravaju vlakna, zdrave masti i otporni škrob koji potiču raznolikost korisnih bakterija u crijevima.
Zobena kaša s lanenim sjemenkama i bananom - zobena kaša, osobito ona od rezane zobi, sadrži puno vlakana. Uz dodatak lanenih sjemenki i banane, ovaj doručak stabilizira šećer u krvi, hrani dobre crijevne bakterije i poboljšava probavu.
"Najbolji doručci za crijeva sadrže četiri ključna sastojka: proteine, probiotike, prebiotike i polifenole", poručuje dr. Sethi.
