Činiti to "na brzaka" nekad je jednostavno neizbježno, ali to ne znači da je i najbolje

Vrijeme je da usporite tempo i otkrijete novi način pružanja užitka kako sebi tako i vašoj partnerici. Umjesto divljanja, počnite se seksati polako.

Ne znači da je seks "na brzaka" najstrastveniji

Ako mislite da žene vole to da ih zgrabite i brzo i tvrdo poseksate a usput se nadate da će doživjeti orgazam, grdno se varate. Isto tako se varate ako mislite da je samo seks "na brzaka" jedini strastven i uzbudljiv. Polagani seks je iznimno strastven; osim toga, jako je osjećajan i omogućava intenzivnije senzacije za vrijeme penetracije. Seks je nešto lijepo. Kroz dan imate puno obaveza i stalno vam se žuri, život sam po sebi nameće takav brz tempo. Baš iz tih razloga kada dođe vrijeme za užitke uzmite si vremena. Vaša draga bit će oduševljena pažnjom i strašću koje ćete joj pružiti.

Kako izvesti polagani seks

Kako bi izveli polagan i dug seks djelom će vam pomoći jaki pubokokcigealni (PK) mišić. On se nalazi u predjelu zdjelice, lako ćete ga ojačati s vježbama, ponavljanjem stiskanja mišića na području spolovila i anusa. Kada ojačate taj mišić lakše ćete zadržati orgazam za vrijeme seksa, što će vrlo dobro doći i vašoj partnerici. Osim toga, dišite duboko i polako i prilagodite ritam penetraciji. Žene imaju G točku, muškarci imaju dva njena ekvivalenta. Jedan se nalazi kod prostate a drugi tik pod glavićem penisa. Stoga trebate razlikovati i primjenjivati drugačiju tehniku pri dubokim dugim i plitkim kratkim penetracijama. U vaginu ne penetrirate s cijelim penisom već samo glavićem. Kada osjetite da se bliži orgazam izvadite penis van iz vagine i duboko udahnite ili ga ostavite unutra, ali se ne mičite. Polagana penetracije pruža više osjećaja ugode nego brza i silovita penetracija. Polagana penetracija vašoj partnerici će se sigurno svidjeti. Dražite je s ljubljenjem, jezikom i tek joj na kraju pružite penetraciju kada već bude molila.

Svidjet će se i vama

Polagani seks neće zadovoljiti samo vašu partnericu već i vas. Osim što ćete njoj pružiti intenzivan orgazam i sami ćete doživjeti vrlo jak vrhunac. Svako suzdržavanje od orgazma koliko god puta možete izdržati za vrijeme seksa rezultirat će na kraju vrlo jakim i intenzivnim orgazmom. Kako muškarcima treba dulje vremena da se oporave nakon orgazma i kako bi opet imali spolni odnos koji uključuje penetraciju, bolje je da počnete prakticirati polagani seks barem ponekad. Bit ćete zadovoljeni (i zadovoljni) i vi i ona!

