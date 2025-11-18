Nijemci smrde, Englezi su lijeni, Grci su mlakonje, a Šveđani prebrzo svršavaju

Oko 15.000 žena iz 20 različitih zemalja ocijenilo je svjetske ljubavnike. Razlozi se kreću od smiješnih do bizarnih.

U OnePollu, gdje je provedena anketa, kažu da bi ovi rezultati mogli utjecati na žene koje puno putuju, odnosno na njihov odabir ljubavnika s kojima će se zabaviti, prenosi britanski dnevnik Daily Mail likujući jer su Englezi bolji ljubavnici od tradicionalnih suparnika Nijemaca, ali s užasom konstatirajući da su drugi na listi najgorih.

Kada bi se Hrvatice pitalo iz koje zemlje dolaze najbolji ljubavnici, vjerojatno bi i one navele iste razloge zašto netko jest dobar ljubavnik, i ako nije, što im je točno zasmetalo. Svjetske žene najviše su glasova dale Španjolcima, Brazilcima, Talijanima i Francuzima. Popis najboljih ljubavnika na svijetu izgleda ovako:

1. Španjolci

2. Brazilci

3. Talijani

4. Francuzi

5. Irci

6. Južnoafrikanci

7. Australci

8. Novozelanđani

9. Danci

10. Kanađani

15.000 žena dalo je svoje mišljenje i o najgorim ljubavnicima na svijetu. Na prvom mjestu su Nijemci jer smrde. Zanimljivo je sa su Englezi, susjedi Iraca koji su među najboljim ljubavnicima, drugi na ljestvici najgorih ljubavnika, za što je osnovni razlog njihova lijenost, zbog koje žene uvijek moraju sve napraviti same.

Potpuni popis izgleda ovako:

1. Nijemci jer su neugodnog mirisa

2. Englezi su prelijeni

3. Šveđani prebrzo svršavanju

4. Nizozemci su pretjerano dominantni

5. Amerikanci su pregrubi

6. Grci su previše mlakonje

7. Velšani su presebični

8. Škoti su preglasni

9. Turci su preznojni

10. Rusi su predlakavi

Na razlozima za prva dva mjesta liste najgorih ljubavnika lako je poraditi dok će se Šveđani morati malo namučiti da poboljšaju svoje vještine u krevetu.

Amerikanci su slični Nizozemcima. Jedni su pregrubi, a drugi predominantni. No ove žene traže zlatnu sredinu jer su za njih Grci preveliki mlakonje.