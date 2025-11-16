Ponovno stiže ono razdoblje u mjesecu i ne samo da se moramo nositi s grčevima, promjenama raspoloženja ili povećanim apetitom, već i seksualni život pati jer "tko će se nositi sa svom tom krvlju?".

No, ne postoji pravilo koje kaže kako bi se seks za vrijeme mjesečnice trebao izbjegavati. Često si žene postavljaju pitanja "Što ako će boljeti?", "Što sa svim neredom nakon?" ili "Što ako 'dolje' neugodno miriše?".

"U potpunosti je zdravo, govorimo li iz medicinskog aspekta te je zbilja najviše stvar u tome koliko se ljudi osjećaju ugodno te koje su im osobne preferencije", rekla je profesorica sa Sveučilišta Northwestern u Illinoisu Lauren Streicher za Prevention.com.

Ono što trebate imate na umu prije opuštanja u ovaj malo drugačiji tip seksa je da svejedno možete ostati u drugom stanju.

Mnogi misle kako je krvarenje razlog za nebrigu oko zaštite za vrijeme seksa, no svejedno postoji mogućnost da sperma preživi u ženskom tijelu do čak pet dana.

Također, spolno prenosive bolesti su i dalje prenosive, bez obzira na mjesečnicu. Mnogi misle kako je mogućnost zaraze još i veća za vrijeme tih dana u mjesecu zato što je cerviks lagano otvoren kako bi otpustio krv van. Svejedno, Streicher kaže kako još uvijek ne postoji dovoljno provedenih istraživanja kojima bi se to mišljenje potvrdilo.

No, dobra je stvar što će vas ovaj seks 'pogoditi u prava mjesta'.

Generalno, za vrijeme mjesečnice, žene imaju veću želju i potrebu za seksom zbog djelovanja hormona estrogena i progesterona. Uz to, dodatna vlažnost djeluje kao lubrikant te pridonosi boljem i snažnijem osjećaju nego što je to uobičajeno.

Čak i orgazam može biti intenzivniji, a neke žene kažu kako im seks pomaže u ublažavanju grčeva.