Prema nutricionistima, jedan od najboljih sastojaka koji možete dodati u smoothie, a koji pomaže kod mršavljenja, su chia sjemenke. One su gotovo bez okusa, lako se dodaju u blender i sadrže zdrave masti, vlakna i proteine koji produljuju osjećaj sitosti.

Vlakna koja produljuju sitost

Dvije žlice chia sjemenki sadrže čak deset grama prehrambenih vlakana, što je rijetko u tako maloj porciji. "Vlakna usporavaju probavu i pomažu da se dulje osjećate siti, što može smanjiti grickanje i ukupni unos kalorija", ističe nutricionistica Eliza Whitaker.

Posebno su bogate topljivim vlaknima koja upijaju vodu i šire se u želucu, stvarajući osjećaj punoće. Nutricionistica Ashley Hawk dodaje kako to pomaže smanjiti prejedanje i nesvjesno posezanje za hranom. Istraživanja su pokazala da redovita konzumacija chia sjemenki može smanjiti opseg struka i razinu C-reaktivnoga proteina, markera kronične upale u tijelu.

Izvor zdravih omega-3 masnoća

Chia sjemenke su odličan biljni izvor omega-3 masnih kiselina. Jedna žlica sadrži oko 1.3 grama, što je gotovo cijela dnevna potreba kod žena i većina kod muškaraca. "Omega-3 masti usporavaju probavu, produljuju sitost i mogu potaknuti metabolizam", objašnjava Whitaker.

Neka istraživanja pokazuju da omega-3 masne kiseline mogu povećati bazalni metabolizam, što znači da tijelo troši više kalorija čak i u mirovanju, piše Eating Well.

Biljni protein za stabilnu energiju

Dvije žlice chia sjemenki osiguravaju gotovo pet grama proteina. Kombinacija vlakana, proteina i zdravih masti održava stabilnu razinu šećera u krvi, čime se sprječavaju nagli padovi energije i napadi gladi. "Stabilan šećer u krvi ključan je za kontrolu apetita tijekom dana", napominje Hawk.

Malo kalorija, puno hranjivih tvari

Osim što su nutritivno bogate, chia sjemenke su i niskokalorične - oko 140 kalorija u dvije žlice. Sadrže proteine, omega-3 masnoće, vitamine i minerale, a pritom su pristupačne i dugotrajne. "Jedna vrećica traje dugo, a zbog male porcije lako se uklapaju u prehranu", dodaje nutricionistica Rhyan Geiger.

Kako ih dodati u smoothie?

Chia sjemenke su iznimno jednostavne za korištenje. Preporučuje se početi s jednom do dvije žlice dnevno i postupno povećavati količinu kako bi se tijelo priviknulo na veći unos vlakana. Za kremastiju teksturu možete ih namočiti desetak minuta prije blendanja, a za gušći smoothie dodajte ih neposredno prije i pustite da se zgusnu. Dostupne su i u mljevenome obliku za one koji vole potpuno glatke napitke.