Ljeto u Hrvatskoj donosi obilje svježeg voća i povrća, a mirisne dinje i sočne lubenice znak su da je sezona u punom jeku. U SPAR Hrvatska ovi popularni plodovi dolaze s domaćih polja, iz doline Neretve i sa slavonskih ravnica, zahvaljujući kontinuiranoj suradnji s hrvatskim proizvođačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

SPAR u svojoj ponudi ovog ljeta ima isključivo domaće lubenice. Sezona počinje neretvanskim sortama krajem lipnja, a sredinom srpnja stižu i slavonske. Na policama se mogu pronaći sorte Lady, Samanta, Bretona, Melina, Mersini i Roman - svaka s karakterističnom bojom kore, oblikom, ali uvijek s idealnom dozom osvježavajuće ljetne slatkoće.

Dobavljači ističu kako domaće lubenice imaju bolju kvalitetu, svježije su i sočnije jer se beru u optimalnom trenutku zrelosti, za razliku od uvoznih koje često putuju i po nekoliko dana. „U dolini Neretve, spoj plodnog tla, obilja sunca i blizine mora stvara posebnu mikroklimu koja lubenicama daje prepoznatljivu slatkoću i aromu".

Također, dinja u SPAR-u trenutno dolazi iz Slavonije, a ovaj trgovački lanac ostaje vjeran domaćoj proizvodnji sve dok je ona na razini kvalitete koju kupci očekuju.

Vjernost domaćim proizvođačima

SPAR Hrvatska surađuje s brojnim domaćim dobavljačima te dodatno ističe manje regionalne dobavljače koji su prisutni na tržištu. Već dugi niz godina, od 2018. godine na policama SPAR i INTERSPAR trgovina nalazi se marka „Vrtovi Hrvatske", koja okuplja 30-ak manjih i srednjih proizvođača iz svih krajeva zemlje, od Slavonije do Dalmacije.