postoji jednostavna navika koju je lako uvrstiti u svakodnevicu, a koja može pomoći smanjiti nadutost, poboljšati probavu i dugoročno pridonijeti promjeni izgleda trbuha, piše Parade.

Treneri naglašavaju da ne postoji način skidanja masnoće isključivo s jednoga dijela tijela, uključujući trbuh. Međutim, kombinacija zdravih navika može utjecati na smanjenje masnoće općenito, a time i na oblik trbuha. Uz to, određene aktivnosti pomažu u smanjenju nadutosti i poboljšanju probave, što može vizualno utjecati na njegov izgled.

Šetnja nakon obroka - jednostavna, a učinkovita navika

Trener Keith Hodges preporučuje šetnju nakon jela kao jednu od najboljih navika. "Šetnja potiče protok krvi, što stimulira probavni sustav i ubrzava probavu", ističe on za Parade.

Osim što poboljšava probavu, šetnja nakon jela može pomoći u stabilizaciji razine šećera u krvi i potaknuti potrošnju kalorija. Trenerica Alexis Iannucci dodaje da to može smanjiti pohranu masnoće, osobito u području trbuha. S njom se složio i osobni trener Stephen Holt koji objašnjava da "niže razine inzulina znače da tijelo pohranjuje manje masnoće, pogotovo oko abdomena".

Koliko dugo šetati?

Preporučeno trajanje ovisi o vašoj kondiciji i savjetu liječnika. Iannucci navodi da već 10 do 20 minuta može donijeti korist, dok je za neke osobe idealno i do 30 minuta, osobito ako žele dugoročni gubitak masnoće. Šetnja nakon svakoga obroka donosi najbolje rezultate, no i jedna dnevno može biti korisna.

Prednosti šetnje nisu samo fizičke. Trenerica Jane VanderVoort ističe da "šetnja smanjuje stres i tjeskobu, poboljšava raspoloženje i kognitivne funkcije".

Ako želite pojačati učinak šetnje, jedan od načina kako to možete učiniti je šetnja uz brdo, savjetuje trenerica Holly Roser. Hodges dodaje da se izazov može povećati nošenjem prsluka s utezima. Također, korisno je aktivirati mišiće jezgre pri svakom koraku i osigurati dovoljno hidracije.