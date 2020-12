Dobar, zdrav imunitet vjerojatno je najvažnija stvar na svijetu ovih dana - ako je takav, najveće su šanse da ćete i u dvojbenim situacijama ostati zdravi. Naravno, do sada smo vjerojatno svi govorili o zdravlju, no od pojave koronavirusa najednom je to postalo jako, jako važno.

Najbolji način da zaštitite organizam od virusa i bakterija, posebice za vrijeme pandemije koronavirusa je jačanje imuniteta, a u tome može pomoći mnoštvo namirnica.

Neizostavan faktor za borbu protiv virusa i bakterija su pravilna prehrana i hidratacija. Veliku ulogu igra i raznovrsna prehrana koja ne samo da jamči jači imunološki sustav već i smanjuje rizik od razvoja kroničnih i zaraznih bolesti.

Ova hrana je izvor važnih vitamina i minerala

Česta je zabluda da imunitet treba biti jak, naprotiv, on treba biti optimalan. Drugim riječima ne bi trebao biti prejak jer onda dolazi do razvoja autoimunih bolesti i alergija, a ne treba biti ni preslab inače se organizam neće moći othrvati zarazama i bolestima.

Kako bi imunološki sustav što bolje radio, u tome mu mogu pomoći pomno odabrane namirnice koje sadrže vitamine i minerale koji su iznimno bitni za njegovo normalno funkcioniranje. To uključuje vitamine C, A, D, B6, B12, željezo, selen, cink i magnezij.

Najbolji izvori vitamina C su svježe voće i povrće, prije svega crvena paprika, agrumi (naranča, limun, grejp), jagode, šipak, rajčica, grašak i cvjetača. Vitamin A važan je za normalnu funkciju vida, rasta i razvoja, dok je vitamin D jedan od najvažnijih elemenata našeg imuniteta kojega se može naći u ribi, mliječnim proizvodima, jajima, iznutricama te, od biljnog porijekla, margarinu i gljivama.

Željezom je bogata sljedeća hrana: jetrica, crveno meso, plava ribu te mahunarke, sjemenke i zeleno lisnato povrće, dok se najviše selena može naći u brazilskim oraščićima, mesnim prerađevinama, ribi, cjelovitim žitaricama i dr.

Cink, koji je važan za dobar apetit, osjetila okusa, mirisa i vida, a potiče i zacjeljivanje kože, jača kosti, mišiće, kosu i nokte može se naći u mesu, ribi, plodovima mora, ali i orašastim plodovima, grašku, grahu, soji i sjemenkama.

Magnezij, čiji manjak u tijelu se očituje umorom, oslabljenim imunitetom nalazi se u mlijeku, lisnatom zelenom povrću, cjelovitom zrnju, bananama, marelicama i bundevinim sjemenkama