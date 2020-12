Jedan od najvećih preduvjeta zdravlja i dugovječnosti nema nikakve veze s odvikavanjem od pušenja i redovitim doručkom

Nova godina počinje kao i svake godine - donesemo par odluka i usput tvrdimo da ćemo se promijeniti na bolje, no većina ljudi već u prva dva tjedna zaborave na to i nastave po starom... što definitivno nije dobro za vas.

Svaka ponavljajuća radnja koja poduzimamo u svakodnevnom životu, dobra ili loša, navika je koju smo izgradili tijekom vremena.

Dio mozga za donošenje odluka prelazi u svojevrsni način spavanja kada se aktivira navika, zbog čega nastavljamo čak i problematično ponašanje.

Iako je ovo sjajno za one zdrave navike s kojima postižemo uspjeh, to ne predstavlja ništa dobro kada želimo promijeniti negativna ponašanja. Dobra vijest je da postoji način da se to ipak može promijeniti, piše Inc.

Potrebna je promjena okoline koja obično potvrđuje određenu naviku. "Ako želite prestati pušiti. Trebali biste prestati pušiti dok ste na odmoru, jer vaši stari obrasci i nagrade nisu tamo s vama.

Dakle, ako imate mogućnost stvoriti novi obrazac nadam se da ćete ga uspješno prenijeti u svoj život". Koje navike su nam potrebne za kvalitetan život?

Manje pričajte - neki od ključnih stupova uspjeha - učenje, izgradnja odnosa, uspostavljanje veza - imaju jednu stvar zajedničku. Nikada ih nećete ostvariti ako samo razgovarate. Vježbanje slušanja tijekom sastanka bit će bolje za mentalno sastavljanje onoga što ćete sljedeće reći. Slušanje je posebno važno na poslovnim sastancima. Naučite svoj mozak da se fokusira na ono što vam drugi ljudi govore.

Razmislite o odnosima - jedan od najvećih preduvjeta zdravlja, sreće i dugovječnosti nema nikakve veze s odvikavanjem od pušenja ili redovitim doručkom. Umjesto toga, riječ je o njegovanju snažnijih i ispunjenih odnosa s drugima. Istraživanje s Harvarda pokazalo je jaku vezu između zdravlja pojedinca i zdravih odnosa. Poboljšati treba ne samo kvantitetu, nego i kvalitetu odnosa. S ovim malim koracima stvorit ćete ispunjen i sretan život.

Više čitajte - iako se ovo čini kao nešto staromodno, ali postoji razlog za ovo. Istraživanje Sveučilišta Edinburgh pokazalo je da postoji povezanost između čitanja u ranoj životnoj dobi i visokih kognitivnih funkcija. Ljudi koji puno čitaju imaju manje stresa i sretnije živote, pokazala je studija Sveučilišta Liverpool.

Više odmarajte - svi znamo koliko je kvalitetan san važan za naše tijelo i um. Najuspješniji ljudi također ne preskaču redovito spavanje i brinu se da spavaju osam sati svaku noć.