Usporiti starenje, to je ono to se traži - svi žele biti lijepi i mladi, no nakon nekih godina to postaje sve teže i teže. Upravo je to razlog svih mogućih plastičnih operacija i sličnih zahvata na sebi, no zapravo bi to moglo biti jednostavnije nego što mislite. Postoji hrana koja potiče mladenački sjaj, poboljšava dugovječnost i jača kognitivnu funkciju.

Stručnjaci se slažu da povrće, zdrave masnoće, mahunarke, orašasti plodovi, fermentirana hrana i voće sadrže prave komponente za osiguravanje odgovarajućih hranjivih tvari. Zato potiču ljude da dodaju ovih šest namirnica svojim obrocima.

Fermentirana hrana - fermentirana hrana nastaje kontroliranim rastom mikroba te ima anti-age, protuupalni, antidijabetički i antialergijski učinak. Fermentirana hrana uključuje kefir, kruh od kiselog tijesta, kiseli kupus, kimchi i kombuchu.

Mahunarke - mahunarke sadrže vlakna, proteine, minerale, složene ugljikohidrate, vitamin B i pomažu u podržavanju kognitivnih funkcija. Grah sadrži antocijane i izoflavone koji se bore protiv preranog starenja izazvanog ultraljubičastim zrakama i upalama. Leća i slanutak potiču proizvodnju kolagena koji osigurava zdravu i sjajnu kožu. Saponini i fitosteroli u mahunarkama također pomažu u sprječavanju bora.

Orašasti plodovi i sjemenke - orašasti plodovi osiguravaju proteine, antioksidanse, vitamine, minerale i nezasićene masti. Bademi imaju vitamin E koji štiti kožu od UV zraka, obnavlja tkiva i pomaže joj da ostane hidratizirana. Orasi imaju omega-3 masne kiseline koje jačaju membrane stanica kože i štite od oštećenja uzrokovanih izlaganjem sunčevim zrakama. Sadrže polifenole koji osiguravaju visoku razinu antioksidansa. Brazilski oraščići sadrže omega-3 masne kiseline, ali i selen koji povećava elastičnost kože. Glutation u njima pomaže regenerirati vašu kožu i spriječiti bore. Sjemenke nara se stoljećima koriste kao prirodni lijek. Prepune su vitamina C i antioksidansa koji pomažu smanjiti upalu i spriječiti štetu od slobodnih radikala.

Povrće - među povrćem se ističe tamnozeleno povrće, koje je prepuno visokih razina vitamina A i C, minerala, vlakana, nitrata i bioaktivnih tvari. Što je povrće tamnije, to sadrži više klorofila, koji štiti od slobodnih radikala koji uzrokuju starenje. Također sadrži antioksidanse koji se nazivaju lutein koji osigurava hidrataciju i elastičnost za zaštitu od oštećenja uzrokovanih suncem.

Voće - papaja je superhrana koja je puna antioksidansa i vitamina A, C, K i E. Osim antioksidansa koji se bore protiv slobodnih radikala, ovo voće sadrži enzim nazvan papain koji ima protuupalna sredstva koja pomažu u usporavanju starenja. Konzumiranje voća također pomaže vašem tijelu u uklanjanju mrtvih stanica kože. Borovnice su pune vitamina A i C. Također imaju specifičan antioksidans koji se zove antocijanin, koji štiti kožu od sunca, stresa i oštećenja kontrolirajući upalni odgovor tijela, što sprječava gubitak kolagena. Voće također pomaže u smanjenju gubitka vida uslijed starenja

Zdrave masnoće - biljna ulja sadrže masne kiseline, mononezasićene masti i antioksidanse. Kokosovo ulje sprječava pojavu staračkih pjega, a ekstra djevičansko maslinovo ulje sadrži skvalen koji potiče hidrataciju kože. Maslinovo i ulje avokada pomažu u smanjenju rizika od razvoja Alzheimerove bolesti i demencije. Konzumacija ploda avokada, zahvaljujući vitaminu A, pomaže u uklanjanju mrtvih stanica kože, što je važno za blistav izgled.

Sve u svemu, treba korisiti zdrave i prirodne stvari i vaša će starost biti puno jednostavnije i ljepša.