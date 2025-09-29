Većina ljudi je prihvatila sjedilačni način života zbog posla, a pritom i loše prehrambene navike ostavljaju traga na našem zdravlju, osobito na srcu i krvnim žilama. S vremenom se arterije mogu suziti zbog nakupljanja plaka, što povećava rizik od visokog krvnog tlaka, srčanog i moždanog udara.

Dobra vijest je da male promjene u prehrani mogu imati veliki učinak. Neke namirnice pomažu u čišćenju krvnih žila, poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju kolesterol. U nastavku donosimo pet lako dostupnih namirnica koje podupiru zdravlje srca.

Avokado - avokado je bogat zdravim mononezasićenim mastima koje smanjuju LDL kolesterol i povećavaju HDL kolesterol. Također sadrži vlakna, kalij i antioksidanse koji doprinose zdravlju srca i krvnih žila.

Cikla - cikla sadrži prirodne nitrate koji pomažu u širenju krvnih žila i poboljšavaju protok krvi. Redovita konzumacija može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, smanjenju upala i poboljšanju funkcije krvnih žila.

Lanene sjemenke - lanene sjemenke su bogate biljnim omega-3 masnim kiselinama, antioksidansima i vlaknima. Pomažu u snižavanju kolesterola i regulaciji šećera u krvi, a djeluju i protuupalno.

Orasi - orasi su jedan od najbogatijih biljnih izvora omega-3 masnih kiselina. Samo nekoliko oraha dnevno može pomoći u snižavanju kolesterola, krvnog tlaka i upalnih procesa u tijelu. Djeluju posebno korisno kod osoba s povišenim tlakom.

Zob - zob sadrži beta-glukan, vrstu topivog vlakna koje učinkovito snižava razinu lošeg (LDL) kolesterola. Istraživanja pokazuju da redovita konzumacija zobi može smanjiti ukupni kolesterol za 5%, a LDL kolesterol za 7%. Osim što je dobra za srce, zob podržava i zdravu probavu te pomaže u stabilizaciji šećera u krvi.

Iako nijedna namirnica sama ne može "očistiti" arterije, redovita konzumacija ovih pet zdravih sastojaka može znatno pridonijeti boljem zdravlju srca. Uz umjerenu tjelovježbu i prestanak pušenja, pravilna prehrana jedan je od najvažnijih koraka prema dugoročnom zdravlju.