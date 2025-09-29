Prema preporukama stručnjaka za dugovječnost, ključna su tri koraka: održavanje optimalnog krvnog tlaka, redovita provjera srčanog ritma te zdrava dnevna rutina koja uključuje prehranu, tjelovježbu i kontrolu stresa.

Iako se moždani udar najčešće povezuje sa starijom dobi, sve više pogađa i ljude u tridesetim i četrdesetim godinama. Uzrok tome su sjedilački način života, stres i nezdrave navike. Srećom, prevencija je moguća i dostupna svima. Dr. Vasilly Eliopoulos, liječnik specijaliziran za dugovječnost sa Sveučilišta Cornell, objašnjava zašto su ove navike ključne za zdrav život.

Održavajte krvni tlak pod kontrolom - visoki krvni tlak najveći je promjenjivi čimbenik rizika za moždani udar jer oštećuje arterije i povećava vjerojatnost njihova pucanja ili začepljenja. Time raste rizik i od ishemijskog i od hemoragijskog moždanog udara. Redovito mjerenje tlaka kod kuće ključno je za praćenje. Ciljana vrijednost najčešće je ispod 130/80 mm Hg, no liječnik može prilagoditi granicu ovisno o zdravstvenom stanju. Zdrav krvni tlak moguće je održavati smanjenjem unosa soli, konzumacijom hrane bogate kalijem poput banana i zelenog povrća, redovitom tjelesnom aktivnošću i održavanjem zdrave težine. Već i male promjene, poput polusatne šetnje svaki dan ili smanjenja unosa prerađene hrane, dugoročno čine razliku.

Redovito pratite srčani ritam - nepravilan srčani ritam, osobito fibrilacija atrija, jedan je od vodećih uzroka moždanog udara. Ovo stanje pogoduje stvaranju krvnih ugrušaka koji mogu dospjeti u mozak i izazvati moždani udar. Mnogi ljudi nisu svjesni da imaju fibrilaciju atrija, pa su redoviti pregledi iznimno važni. Danas praćenje olakšavaju pametni satovi s EKG funkcijom, no puls se može provjeravati i ručno. Ako primijetite lupanje srca, nagli umor ili otežano disanje, važno je odmah potražiti liječnički savjet. Pravodobna dijagnoza i liječenje mogu značajno smanjiti rizik.

Usvojite zdravu rutinu - srce i mozak najbolje se čuvaju svakodnevnim zdravim izborima. Stručnjaci naglašavaju da prevencija mora postati dio rutine, a ne reakcija tek kada nastupi zdravstveni problem.

Prehrana bogata povrćem, voćem, cjelovitim žitaricama, orašastim plodovima, sjemenkama i maslinovim uljem štiti krvne žile i smanjuje upale. Mediteranska prehrana posebno se povezuje s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Preporučuje se najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno. To mogu biti šetnje, vožnja bicikla ili jednostavno korištenje stepenica umjesto dizala.

Jednako su važni dobar san i upravljanje stresom. Tehnike opuštanja, poput kratke meditacije ili svjesnog disanja, mogu značajno pridonijeti zdravlju srca i mozga.