Lako je pomisliti da početni trenuci našeg dana nisu osobito važni, no jedna je neuroznanstvenica ustvrdila da to jednostavno nije istina. Možda će vas iznenaditi da je mozak iznimno podložan utjecajima u početnom razdoblju nakon buđenja.

Iako to nekima može biti mirno vrijeme, dr. Wendy Suzuki, profesorica na NYU, upozorila je da jedna praksa drugima sve kvari. U nedavnom videozapisu na Instagramu rekla je: "Dan započinjete potpuno pogrešno, i vaš mozak to mrzi. Ako vam je prvi potez ujutro provjeravanje mobitela, vaš mozak propušta svoje najmoćnije razdoblje dana."

Odmah nakon buđenja, tvrdi dr. Suzuki, mozak je obično u "vršnom neuroplastičnom stanju", što se odnosi na pojačanu sposobnost prilagodbe i promjene na temelju okoline i iskustva. Dopamin, poznat kao "kemikalija dobrog osjećaja", također se obnavlja tijekom sna, što znači da su koncentracije prirodno povišene.

Međutim, stručnjakinja smatra da svatko tko prvo posegne za ekranom može poremetiti taj mehanizam. Prema pisanju Mirrora, nastavila je: "Dopamin i kortizol prirodno su visoki, dajući vam poticaj za motivaciju, kreativnost i fokus.

"Ali ekrani otmu taj potencijal. Zato, evo vašeg malog pokusa. Sljedećih pet jutara odgodite ekran za samo 20 minuta. Umjesto toga, istegnite se. Zapišite tri stvari na koje se želite usredotočiti. Ili samo sjednite s kavom i svojim mislima. Promatrajte što se događa kad svom mozgu date prostor da vodi."

Nakon buđenja, odvojite nekoliko trenutaka za disanje i postavljanje namjera prije nego što posegnete za telefonom. Ako ga možete puniti s druge strane spavaće sobe ili izvan spavaće sobe, to stvara dodatnu prepreku.