Povremena iscrpljenost normalna je, osobito kada ste pod stresom ili imate problema sa snom. No, stalna dnevna pospanost može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema.

Znanstvenici su otkrili da kod starijih osoba prekomjerna pospanost u dnevnim satima može biti rani znak demencije. Naravno, normalno je da starije osobe ponekad priušte popodnevni odmor, odmor im je potreban i zaslužen. Ključno je prepoznati razliku između povremenog drijemanja i stalnog umora.

U studiji objavljenoj u časopisu Neurology korišteni su uređaji za praćenje sna kako bi se analizirale navike spavanja, uključujući drijemanje, kod 733 žene u osamdesetim godinama. Tijekom pet godina praćenja, 164 žene razvile su blagi kognitivni poremećaj, a 93 su dobile dijagnozu demencije.

Pokazalo se da su žene kod kojih je s vremenom došlo do znatnog porasta pospanosti i češćeg drijemanja imale dvostruko veći rizik od razvoja demencije. Istraživači zaključuju da promjene u ritmu spavanja mogu biti rani pokazatelj ili čimbenik rizika za demenciju kod starijih žena.

Zašto postoji ta povezanost? Točan razlog još nije poznat. Neurolog Clifford Segil kaže da bi se na to pitanje mogla dobiti dva različita odgovora od dva različita stručnjaka, jer znanost još uvijek ne zna u potpunosti zašto spavamo.

Ipak, poznato je da je san usko povezan s učvršćivanjem sjećanja i općim zdravljem. "Dobar noćni san važniji je za osobe u osamdesetima od kratkog popodnevnog drijemanja", naglašava dr. Segil. Dodaje da loša kvaliteta sna otežava pamćenje i dosjećanje informacija kod mlađih ljudi, a taj je učinak vjerojatno još izraženiji s godinama.

Drugi mogući uzroci stalne pospanosti

Pretjerana pospanost tijekom dana ne znači nužno demenciju. Najčešći uzrok je opstruktivna apneja, poremećaj kod kojeg osoba nakratko prestaje disati u snu, što dovodi do osjećaja da san nije odmoran. Uzroci mogu biti i narkolepsija, anemija, depresija ili manjak određenih vitamina. Zato je važno potražiti savjet liječnika ako je umor stalan.

Najčešći rani znakovi demencije Prema podacima National Institute on Aging, među uobičajenim simptomima su:

Gubitak pamćenja, zbunjenost i loše prosuđivanje

Problemi s govorom i izražavanjem misli

Lutanje i dezorijentacija na poznatim mjestima

Teškoće u upravljanju novcem

Ponavljanje istih pitanja

Upotreba neobičnih riječi za poznate pojmove

Usporeno obavljanje svakodnevnih zadataka

Gubitak interesa za uobičajene aktivnosti

Halucinacije, paranoja ili zablude

Impulzivno ponašanje

Nedostatak empatije

Problemi s ravnotežom i hodanjem

Ako vi ili netko vama blizak stalno osjećate umor tijekom dana, ne ignorirajte to. Mogući uzroci su brojni, a samo stručna procjena može utvrditi pravi uzrok i omogućiti pravovremenu pomoć.