Hrana i napitci bogati sastojcima za hidrataciju mogu pomoći da se osjećamo bolje, a koža izgleda svježije i zdrav

Evo tri jednostavna recepta koji su odlična alternativa vodi, a uz to sadrže korisne minerale i hranjive tvari.

Kokosova voda i kefir za zdravlje crijeva - prvi recept spaja hidrataciju i brigu o probavi. Kokosova voda sadrži kalij, magnezij i natrij, elektrolite koji se gube znojenjem. Kada joj se doda kefir, fermentirani napitak bogat probioticima, dobiva se kombinacija koja potiče rad crijeva, a to se pozitivno odražava i na zdravlje kože. Ova mješavina može pomoći kod problema poput osipa, prištića ili umornog izgleda kože. Za dodatni tropski ugođaj, sastojke možete izmiksati sa smrznutim ananasom i dobiti zdravu verziju pina kolade.

Sok od celera - drugi prijedlog je sok od celera s malo kvalitetne morske soli. Iako mnogima okus nije omiljen, ovaj napitak ima brojne prednosti. Sok od celera prirodno je bogat natrijem, magnezijem i kalijem, mineralima koji pomažu održati ravnotežu tekućine u tijelu i pospješuju opskrbu stanica vodom. Prstohvat mineralne morske soli, poput himalajske, dodatno povećava sadržaj elektrolita. Celer također sadrži biljne spojeve koji mogu pospješiti krvotok i pomoći ujednačiti tonus kože. Ovaj napitak dobar je izbor kao jutarnje osvježenje ili lagano okrepljenje tijekom dana.

Voda s krastavcem i chia sjemenkama - treći prijedlog je voda s kriškama svježeg krastavca i chia sjemenkama, jednostavan napitak koji istovremeno osvježava i pomaže hidratizirati tijelo. Krastavac sadrži čak 96 posto vode te silicij, mineral važan za čvrstoću i elastičnost kože. Kada se chia sjemenke potope, stvaraju želatinastu strukturu koja pomaže tijelu dulje održati hidrataciju. Osim toga, bogate su omega-3 masnim kiselinama i vlaknima, pa pridonose osjećaju sitosti i zdravlju probavnog sustava. Ovaj napitak posebno je koristan nakon sunčanja ili tjelovježbe.

Dakle, jednostavno je, napravite sami jedan od navedenih i pijte to cijeli dan...