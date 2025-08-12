Neke uobičajene jutarnje navike, poput izbora doručka, dugoročno mogu utjecati na njegovo zdravlje. Ako vaš doručak sadrži mnogo skrivenog natrija, mogli biste neprimjetno narušavati rad srca, upozorava kardiolog dr. Robert Segel za EatingWell.

Natrij se ne nalazi samo u očito slanim namirnicama, poput slanine i kobasica, već i u onima koje nemaju izražen slan okus, primjerice kruhu, pecivima i muffinima. S obzirom na to da su kardiovaskularne bolesti uzrok svake treće smrti u SAD-u, vrijedi razmisliti što stavljamo na tanjur prije nego što krenemo u dnevne obveze.

Doručak bogat natrijem šteti srcu -- prevelik unos natrija dovodi do zadržavanja tekućine u tijelu, povisuje krvni tlak i povećava rizik od zatajenja srca. Istraživanja pokazuju da osobe čija je prehrana bogata natrijem imaju 19 posto veći rizik od kardiovaskularnih bolesti. Višak soli opterećuje sustav koji regulira krvni tlak i tjera srce da radi jače. Većina ljudi dnevno unosi više od 3300 miligrama natrija, iako Američka udruga za srce preporučuje najviše 1500 miligrama za optimalno zdravlje.

Nedostatak vlakana - vlakna su ključna za zdravu probavu, ali i za smanjenje rizika od srčanih bolesti i dijabetesa. Ima ih u voću, povrću, cjelovitim žitaricama i orašastim plodovima. Prerađeno meso, poput slanine i kobasica, uopće ih ne sadrži, a mnogi pekarski proizvodi imaju ih vrlo malo. Posebno su korisna topiva vlakna koja pomažu ukloniti kolesterol iz tijela. Za doručak bogat vlaknima birajte zobenu kašu i voće poput jabuka, krušaka ili banana.

Previše zasićenih masti - ako su slanina ili kobasice vaš čest doručak, ne unosite samo previše natrija. Takve namirnice sadrže i zasićene masti koje povisuju kolesterol, što je dvostruko opterećenje za srce. Jedno istraživanje pokazalo je da tjedna konzumacija samo 150 grama prerađenog mesa može povećati rizik od teških srčanih bolesti za čak 46 posto. Umjesto toga, bolji izbor su jaja, nezaslađeni jogurt, svježi sir s niskim udjelom natrija ili tuna.

Rizik od dijabetesa tipa 2 - osobe s dijabetesom imaju dvostruko veći rizik od srčanih bolesti jer visoka razina šećera u krvi oštećuje krvne žile. Za zaštitu srca ključno je održavati stabilnu razinu šećera u krvi. No, problem ne dolazi samo iz slatkiša. Istraživanja pokazuju da prehrana bogata natrijem također povećava rizik od dijabetesa. Jedna studija otkrila je da osobe s najvećim unosom soli imaju 80 posto veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

Dakle, doručak birajte pametno...