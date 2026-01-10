« Lifestyle GASTRO
objavljeno prije 1 dan i 2 sata
RECEPTI

Zimska salata koju ćete obožavati

Svježa repa, cikla i mrkva otjerat će iz organizma neželjene masnoće, a pritom regulirati probavu i dati nam energije i željeza

Ništa bez dobre salate
Ništa bez dobre salate (Arhiva)
Više o

recept

,

zimska salata

Ako se osjećate kao da ste još jučer jeli blagdanski ručak, vrijeme je za lakšu i zdraviju hranu, a nema ništa bolje od ukusne zimske salate napravljene od zdravih namirnica prepunih nutrijenata koji su potrebni našem tijelu.

Svježa repa, cikla i mrkva otjerat će iz organizma neželjene masnoće, a pritom regulirati probavu i dati nam energije i željeza.

Recept za zimsku salatu

Sastojci

3 srednje mrkve
2 srednje repe
2 srednje cikle
vezica peršina
sol i papar
maslinovo ulje i domaći ocat

Priprema

Korjenasto povrće ogulite i naribajte, stavite u zdjelu i začinite, te na kraju obilato pospite sitno nasjeckanim peršinom. U slučaju da volite malo sočnije, dodajte dvije žlice grčkog jogurta.

Dobar tek!

10.01.2026. 15:01:00
Novi komentar
nužno
nužno