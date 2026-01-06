Brz i jednostavan talijanski umak za tjesteninu sa svježim bosiljkom, pinjolama i maslinovim uljem

Pesto je tradicionalan talijanski umak za tjesteninu koji potječe iz Genove. Danas postoje različite varijacije pesta, na primjer s rukolom, sušenim rajčicama i maslinama, ali je ipak najpopularniji onaj originalni s bosiljkom (pesto alla genovese). Priprema je vrlo jednostavna i ne zahtjeva mnogo vremena, a domaći pesto je uvijek finiji od kupovnog.

Sastojci:

3 režnja češnjaka

100 g pinjola

150 g svježeg bosiljka

200 ml maslinovog ulja

sol

bijeli papar

50 g parmezana

Priprema:

Češnjak narezati na kockice srednje veličine. Pinjole lagano popržiti na vatri (bez ulja) dok ne poprime zlatno-smeđu boju te ostaviti da se ohlade. Grubo nasjeckati bosiljak i pripremiti 200 ml maslinovog ulja (blagog okusa). Štapnim mikserom izmiksati češnjak, hladne pinjole i bosiljak, potom dodati maslinovo ulje te nastaviti miksati dok se ne dobije kremasta, ali ne previše usitnjena masa. Dodati sitno naribani parmezan. Na kraju posoliti i popapriti po želji.

Savjeti:

Pesto će duže zadržati svoju svježe zelenu boju ukoliko se tijekom pripreme doda žličica vitamina C u prahu. Najbolje ga je čuvati u hladnjaku u tamnim staklenkama. Umak se tradicionalno poslužuje uz sve oblike tjestenine, ali je odličan i na pizzi ili sendvičima.