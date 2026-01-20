Ne ide vam baš buđenje? Imate problema s ustajanjem i uvijek vam sat zvoni par puta prije nego što se napokon izvučete iz kreveta? To ne mora nužno značiti da ste lijena bitanga, kako vam govore, upravo suprotno!

Naime, istraživanja su pokazala da su ljudi koji teže ustaju iz kreveta pametniji, kreativniji i sretniji od onih koji iz kreveta iskaču lagani kao pero.

Razlog tome je što su ljudi koji odstupaju od normalnog i evolucijskog obrasca spavanja svojih predaka evolucijski napredovali te su pametniji.

Pokraj toga ljudi koji ostaju duže budni kako bi došli do novih spoznaja i poslagali vlastite misli prije odlaska u krevet, svakako su kreativniji, jer to je proces koji potiče kreativnost.

No, noćne sove nisu samo kreativnije i pametnije, već i puno uspješnije. Razlog tome je što u kasnim satima hormonska razina stresa, odnosno kortizola je niža te se s toga ti ljudi bolje odmaraju i koriste dan na kvalitetniji način što ih u konačnici čini uspješnijima