Recimo, kajenski papar ima mnoštvo zdravstvenih blagodati, poput smanjenja šećera u krvi, jačanja cirkulacije i poboljšanja simptoma psorijaze

Začini su važan dio prehrane, vjerovali vi to ili ne - ne samo da je hrana ukusnija, nego pažljivim izborom začina možete i - skidati višak kilograma!

Studija objavljena u časopisu Obesity Open Access sugerira da bi začinjena hrana uskoro mogla zamijeniti svakodnevno trčanje.

U studiji je sudjelovalo 40 muškaraca i žena među kojima su jedni uzimali jednu kapsulu od dva miligrama kapsaicinoida, začina koji se nalazi u čili papričici, a drugi placebo.

Kada bi popili tabletu, istraživački tim mjerio je brzinu metabolizma svaki sat tijekom tri sata. Podaci su pokazali da su oni koji su uzimali kapsulu kapsaicinoidi sagorjeli dnevno 116 kalorija više od ljudi koji su samo progutali placebo.

Istraživači kažu da je to posljedica "termogenog učinka kapsaicinoida". Drugim riječima, vaše tijelo stvara toplinu dok probavlja začinjenu hranu koja sagorijeva više kalorija.

Ovo nije prva studija koja je proučavala povezanost mršavljenja i začinjene hrane. U studiji koja je provedena na Sveučilištu Purdue i koja je trajala šest tjedana, kajenski papar povećao je temperaturu tijela sudionika, što je u konačnici dovelo i do više izgubljenih kalorija.

No, to nije jedina prednost konzumacije začinjene hrane. Kajenski papar ima mnoštvo zdravstvenih blagodati, poput smanjenja šećera u krvi, jačanja cirkulacije i poboljšanja simptoma psorijaze. Sve to pomaže u suzbijanju rizika od razvoja kardiovaskularnih bolesti i rane smrti, piše The Healthy.

Prema tome, ako želite smršavjeti, možete uključiti začinjenu hranu u svoj jelovnik, ali nemojte pretjerivati.