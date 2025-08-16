Da, tek tada treba vježbati kao nikad, jer inače rapidno gubimo mišiće, dobivamo kile i neprovratno se mijenjamno na gore...

Trenerica Jennifer Anderson podijelila je svojih pet omiljenih vježbi koje svakodnevno radi kako bi očuvala kondiciju, piše Eat This, Not That.

"Volim kombinirati vježbe s vlastitom težinom i ciljane vježbe snage. Time ne jačamo samo mišiće nego i kosti i zglobove, a razvijamo i izdržljivost - što znači duže šetnje, planinarenja ili trčanja bez umora", ističe Anderson.

Dodaje da je rad na ravnoteži jednako važan kao i snaga. Mali izazovi, poput podizanja jedne ruke u izdržaju ili podizanja noge u donjoj poziciji čučnja, pomažu održati stabilnost, što je ključno kako starimo. "Ravnoteža je vještina koju moramo stalno trenirati. Uključivanje sitnih izazova u svakodnevni trening donosi veliku korist", pojašnjava te izdvaja pet vježbi koje čuvaju snagu i pokretljivost.

Čučnjevi - čučnjevi jačaju bedra, stražnjicu i trup te pomažu u očuvanju pokretljivosti. Trenerica je podijelila nekoliko koraka kako pravilno raditi čučnjeve:

Stanite uspravno, stopala u širini ramena.

Ruke ispred tijela ili na bokovima.

Savijte koljena i kukove spuštajući se dok bedra ne budu paralelna s podom.

urajte se kroz pete natrag u položaj stajanja.

Izdržaj - izdržaj, poznat i kao potisak ili daska, vježba je koja jača trup, ramena i stabilnost tijela, ističe Anderson. Dodala je i kako pravilno raditi vježbu:

Dlanovi ispod ramena, stopala u širini kukova.

Aktivirajte trbuh, stisnite stražnjicu i zadržite položaj.

Marinci - možda se čini jednostavna, ali ova dinamična vježba kombinira snagu, izdržljivost i kardiovaskularni trening te će vas izmoriti čak i ako ste iskusan vježbač, a još više ako tek počinjete aktivno vježbati. Slijedite ove korake kako biste napravili vježbu:

Stanite uspravno, stopala u širini ramena.

Spustite se u čučanj, ruke na pod.

Skočite nogama unatrag u potisak i napravite sklek.

Vratite noge prema rukama i skočite u zrak s rukama iznad glave.

Mrtvo dizanje - "Promjenom položaja stopala ili držanja utega mijenjate intenzitet", ističe trenerica. Objašnjava da je potrebno slijediti samo četiri koraka za pravilno izvođenje vježbe:

Stanite uspravno, stopala u širini kukova, bučica u svakoj ruci.

Lagano savijte koljena, utezi ispred bedara.

Gurajte kukove unatrag i spuštajte utege niz noge, leđa ravna.

Stisnite stražnjicu i vratite se u stajanje.

Sklekovi - Anderson naglašava da sklekovi nisu samo vježba za gornji dio tijela nego i za trup, a po potrebi se lako prilagođavaju. Možete mijenjati položaj ruku, tempo ili ih izvoditi na koljenima ili uz zid.

Zauzmite visoki izdržaj, ruke ispod ramena, tijelo ravno.

Savijte laktove i spuštajte prsa prema podu.

Zadržite stabilan trup.

Ispružite ruke i vratite se u početnu poziciju.

Sve u svemu, vježbanje je definitvno neobično važno za vaše zdravlje u tim godinama, pa onda, kako kaže deda Toni - vježbaj, pi*da ti materina!