Znate i sami da kad temperature krenu prema gore, hidracija postaje ključna za održavanje energije i dobroga raspoloženja. Iako je obična voda uvijek najbolji izbor, mnogi traže način da je učine privlačnijom i ukusnijom. Stručnjaci za prehranu ističu da je limun jedno od najboljih voćnih dodataka vodi, ne samo zbog svježega okusa već i zbog brojnih zdravstvenih prednosti.

Naime, limun je bogat vitaminom C, snažnim antioksidansom koji jača imunitet, pomaže zacjeljivanju tkiva i štiti stanice od oštećenja slobodnim radikalima. Osim toga, limun potiče probavu, a lagana kiselost može djelovati osvježavajuće i umirujuće nakon topla dana.

Hidracija s dodatnim koristima

Dodavanjem nekoliko kriški limuna u vrč vode ne dobivate samo aromu - citrusi u vodu otpuštaju i male količine kalija, magnezija i vitamina B skupine. Ova kombinacija podržava ravnotežu elektrolita, što je posebno važno tijekom ljetnih vrućina kada tijelo gubi tekućinu znojenjem.

Kada i kako piti limunovu vodu?

Najbolje ju je piti tijekom cijeloga dana, ali posebno ujutro kako bi potaknula metabolizam i probavu. Stručnjaci preporučuju korištenje svježega, neprskanog limuna te dodavanje kriški ili soka neposredno prije konzumacije kako bi se sačuvali vitamini.

Prirodna pomoć za kožu

Vitamin C iz limuna potiče proizvodnju kolagena, što može pomoći u održavanju zdrave, elastične kože. Redovita hidratacija s limunovom vodom tako može imati i estetske prednosti, osobito tijekom ljeta kada je koža izložena suncu.

Sve u svemu, iscijedite malo limuna u svoju vodu, bit će vam drago što ste to napravili ;)