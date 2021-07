Ugljikohidrati su glavni izvor energije našem organizmu. Nažalost, istovremeno oni podižu i razinu inzulina u krvi, zbog čega tijelo zadržava masnoću. Kako biste ovo spriječili najbolje je otkriti koja je najgora vrsta ugljikohidrata za vas kao i koje je najgore doba dana za jesti ih.

Nutricionisti se slažu, to ovisi od osobe do osobe. Svako tijelo je drugačije. "Ako ne trenirate i još uz to imate posao na kojem puno sjedite, ne jedite jela bogata ugljikohidratima za doručak, ručak i večeru. Izbacite ih iz dva od ta tri obroka", rekao je nutricionist Reda Elmardi.

"Ako ste jako aktivna osoba, ugljikohidrate možete jesti kad god, samo pripazite na unos kalorija", dodaje. Onima koji imaju posao na kojem puno sjede, ali ipak vježbaju, savjetuje da ugljikohidrate jedu neposredno prije ili poslije treninga. Ipak, postoji nekoliko situacija kada je za sve loše jesti ugljikohidrate.

Grickanje ispred TV-a navečer - ugljikohidrati nam trebaju kako bismo imali energije u danu. Stoga, najgore doba dana za pretrpavanje s ugljikohidratima je kada nam ta energija više ne treba. "Kada se trpamo s ugljikohidratima navečer ispred TV-a, naše tijelo se već pomalo gasi i na kraju će se ti ugljikohidrati taložiti kao salo jer ih tijelo neće iskoristiti kao gorivo", kaže nutricionistica Natasha Funderburk.

Tri sata prije spavanja - nutricionistica Morgyn Clair savjetuje da se ugljikohidrati ne jedu dva do tri sata prije spavanja. "Glavna uloga ugljikohidrata je da tijelu daju enenrgiju, a ako ih jedete prije spavanja tijelo tu energiju neće potrošiti i pohranit će ju kao salo", objašnjava.

Na nju se nadovezao i dr. Josh Axe: "Ako ne jedete ugljikohidrate tri sata prije spavanja tijelu dajete priliku da sve dobro probavi".

Rano ujutro

Bolje je jesti ugljikohidrate nakon treninga kasnije u danu jer će ih tijelo sagorjeti, nego odmah rano ujutro. Osim toga, ako ne jedete ugljikohidrate rano ujutro, tijelo "prisiljavate" da salo koristi kao izvor energije, piše Eat this.