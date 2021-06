Zdrava prehrana i dovoljno fizičke aktivnosti ne mogu riješiti svaki zdravstveni problem, ali to je ipak vrlo moćna kombinacija kad je riječ o zdravlju srca

Koliko god mi puta pisali o zdravlju i prehrani, nije dovoljno - nekim ljudima neke stvari možete objasniti jedino kad ih pročitaju stoti put... pa evo, mi bi opet o takvim stvarima.

Naime, dobro se zna da se srčane bolesti, koje su ubojica broj jedan u razvijenim zemljama zapada, uvelike mogu prevenirati.

Ukratko, trebali biste pronaći neku svoju varijentu koja je dobra za vas, pa vam preporučamo tri biljke koje bi trebali koristiti svakoga dana jer će vam sačuvati zdravlje srca.

U svojoj knjizi „Radical Longevity: The Powerful Plan To Sharpen Your Brain, Strengthen Your Body, and Reverse the Symptoms of Aging" liječnica i nutricionistica Ann Louise Gittleman ističe tri biljke čija je svakodnevna uporaba od velike koristi za zdravlje srca.

>> Kako ojačati zdravlje srca >>

Češnjak - osim što ima bogat okus, češnjak ima mnoštvo svojstava korisnih za zdravlje srca. Sadrži velik broj minerala u tragovima, uključujući bakar, željezo, cink, magnezij, germanij te, naročito, selen. A sadrži i sumporne tvari, vitamine A i C, vlakna te razne amino kiseline. Sve u svemu češnjak ima više od stotinu biološki korisnih kemikalija, kaže dr. Gittleman. Kad je riječ o zdravlju srca, dokazano je da češnjak pomaže u sprečavanju nastanka krvnih ugrušaka te se povezuje sa snižavanjem razine kolesterola. Češnjak, inače, što je sitnije narezan ima snažniju aromu. Stoga, ako želite samo blagu aromu, stavite cijeli češanj u komadu, za malo jaču aromu narežite češanj na ploške, a za intenzivnu aromu ga naribajte ili zgnječite.

>> Zdrave navike čuvaju zdravlje srca >>

Glog - glog je manje poznat od kajenskog papra, ali vrlo preporučljiv za zdravlje srca. Prema mišljenju dr. Gittleman, to je biljka broj jedan za srce! Sadrži moćne antioksidanse kako u cvjetovima, tako i u lišću i štiti zdravlje srca na mnogo različitih načina, prvenstveno tako što smanjuje upalu. Zbog obilja antioksidansa pomaže u snižavanju kolesterola, sprečava taloženje plaka u arterijama, smanjuje krvni tlak i proširuje koronarne krvne žile, a to poboljšava krvotok i povećava opskrbu srca krvlju. Dobar način za konzumiranje gloga je u obliku čaja

>> Slušanjem omiljene glazbe čuvate zdravlje srca >>

Kajenski papar - još jedna biljka korisna za srce je kajenski papar koji obiluje antioksidansima. Bogat je vitaminima C, B, A i E te sadrži kalcij, fosfor i željezo. Kajenski papar je jedan od najvećih izvora vitamina E koji je direktno povezan sa smanjenjem rizika za razvoj srčanih bolesti. Osim toga, kajenski papar je jedna od začinskih biljaka s najljućim okusom, a upravo to ga također čini dobrim za srce.. Njegova ljutost potječe od visoke koncentracije kapsikuma, tvari koja pospješuje cirkulaciju. Upravo kapsikum u kajenskom papru pomaže da srce učinkovito pumpa krv, u stimulaciji metabolizma i u čišćenju masnih naslaga iz krvnih žila.