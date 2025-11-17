Pogledajte koje namirnice će vam tijekom hladnih dana popraviti raspoloženje i pomoći vam da budete zdraviji

Višnje

Višnje sadrže melatonin, istu kemikaliju koju mozak proizvodi kako bismo se navečer osjećali pospano. ''Obično ga proizvodimo dovoljno prirodnim putem, ali višnje mogu pomoći onima koji pate od vremenske razlike ili neredovitog odlaska na spavanje'', kaže nutricionistica Michele Kingston.

Crna riža

Nekad je ''zabranjenu'' crnu rižu jelo samo kinesko plemstvo, a danas je svi veličaju kao novu super žitaricu. ''Pomaže u borbi protiv raka i srčanih bolesti, a bogata je i antioksidansom antocijaninom koji obećava u liječenju srčanih bolesti, raka i drugih kroničnih bolesti. Jedna žlica crne riže sadrži više antioksidansa antocijanina nego žlica borovnica, ali s manje šećera te s više vlakana i vitamina E'', objašnjava Zhimin Xu, profesor na Odsjeku za znanost o hrani na Sveučilištu Louisiana.

Bobice kave

''Bobice kave sastoje se od cijelog ploda kave za razliku od zrna, a imaju odličan sadržaj antioksidansa'', objašnjava nutricionistica Jody Villeco.

Kokosova voda

Super piće godine, kokosova voda, najčišća je tekućina nakon vode. ''Ljudi misle da je masna, ali dobiva se iz mladih zelenih kokosa i uopće ne sadrži masti... a jedna čaša sadrži 60 kalorija'', kaže Dana James, nutricionistica iz New Yorka. Ova voda je iznimno bogata kalijem (jedna čaša sadrži kalija koliko i tri banane), elektrolitom koji je odgovoran za održavanje hidratacije.

Sirova čokolada

''Sirova čokolada je minimalno prerađeni oblik čokolade obogaćen antioksidansima'', kaže nutricionistica Jody Villeco. Iznimno bogata magnezijem, važna je za kardiovaskularno zdravlje. ''Sadrži feniletilamin, za kojeg se smatra da utječe na kemiju mozga jednako kao kad smo zaljubljeni'', dodaje stručnjakinja za sirovu hranu Christina Agnew.

Ječam

Jody Villeco kaže da topiva vlakna u ječmu imaju mnoge dobrobiti, kao što je držanje u ravnoteži razine šećera, daju osjećaj sitosti i izvrsna su za probavu i zdravlje srca. Topiva vlakna također pomažu tijelu da metabolira masti i ugljikohidrate.

Kesteni

Kesteni su izvrsna zimska grickalica jer sadrže mnogo manje kalorija od ostalih orašastih proizvoda, ali imaju puno vitamina C i B6. ''Puni su vlakana i odličan su izvor magnezija i željeza'', kaže Christina Agnew.

Marelice

''Marelice su bogate antioksidansom beta-karotenom koji čuva zdravlje očiju i kože, potiče imunitet i eliminaciju slobodnih radikala'', kaže Agnew. Bogate su željezom i savršene za vegetarijance, iako se ne smije zanemariti velika količina šećera. ''Potražite one bez sulfita i zapamtite da je sušeno voće, iako prirodno, koncentrirani izvor šećera'', dodaje Villeco.

Šampinjoni

Šampinjoni sadrže veliku količinu kalija koji pomaže u snižavanju povišenog krvnog tlaka, kao i puno selena koji zajedno s vitaminom E štiti tjelesne stanice. Imaju jako malo kalorija i djeluju hidratizirajuće jer se gotovo u potpunosti sastoje od vode (80-90%). ''Osim toga, oslobađaju ergosterol, oblik vitamina D'', kaže Villeco.