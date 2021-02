Promjena ukusa hrane je u posljednjih godinu dana najčešće dovođena u vezu s koronavirusom, kao jednim od simptoma, međutim, do ove pojave ne dovodi samo koronavirus

Koronavirus je dosada koja nas muči već više od godine dana, a liječnici su oprezni ako im se pacijent požali da mu hrana ima drugačiji ukus, sasvim opravdano.

Prema riječima dr. Rachel Kaye sa Sveučilišta Rutgers, promjena povezana s osjetilom okusa može biti prouzrokovana mnogočime.

„Moguće je da postoji osnovni neurološki problem, prije svega se misli na živce koji kontroliraju osjetilo okusa", kaže dr. Kaye za Livestrong.

Ovi faktori mogu smanjiti osjetilo okusa, što se naziva hipogeuzija, potpuno ga oduzeti, odnosno ageuzija ili prouzrokovati drugačiji ukus hrane i pića, odnosno disgeuziju.

Postoji nekoliko mogućih objašnjenja za naglu promjenu doživljaja okusa. Iako vam to može pomoći u razumijevanju uzroka, važno je da se obratite svom doktoru kako biste mogli riješiti problem i liječiti ga.

Imate autoimuni poremećaj - autoimuna bolest mogla bi biti uzrok promjena povezanih s osjetilom okusa. „Kod nekih autoimunih bolesti dolazi do smanjenog lučenja sline, što dovodi do suhoće usta, a to može utjecati na smanjenje osjećaja okusa ili izmijenjenog okusa. Najčešće je to okus metala u ustima", kaže dr Del Signore. Iz promjenu okusa, drugi simptomi bolesti uključuju suhoću očiju ili nosa, propadanje zuba, kao posljedica smanjenog lučenja sline, želučane tegobe i bolove u zglobovima ili mišićima.

Imate nosni polip - ponekad se u nosu mogu pojaviti nosni polipi, odnosno izrasline u nosnim šupljinama za koje je vjerojatnije da će se pojaviti u 30-im ili 40-im godinama. Ali ne brinite, oni uglavnom nisu opasni. Ipak, polipi mogu utjecati na miris, a to se može odraziti i na okus.

Koristite novi lijek - pojedini lijekovi mogu utjecati na osjet okusa, promijeniti ga ili dovesti do toga da se on potpuno izgubi. U tu grupu najčešće spadaju lijekovi za štitnjaču i određeni ACE inhibitori visokog krvnog pritiska, antimikotici i kemoterapijski lijekovi. Ako započinjete koristiti novi lijek i primijetite naglu promjenu povezanu s osjetom okusa , obavijestite o tome svog doktora.

Nedostatak hranjivih sastojaka - nedostatak određenih hranjivih sastojaka, poput cinka, može također utjecati na okus. Također, nedostatak vitamina B12, koji ima vitalnu ulogu u radu živčanog sustava, mogao bi utjecati na okus. Ali prije nego što se odlučite za uvođenje dodataka prehrano, obratite se svom liječniku kako biste bili sigurni da imate nedostatak i da je taj dodatak siguran za vas. Liječnik će vam također pomoći u određivanju točne doze.

Određena neurološka stanja - „Bilo koje neurološko stanje koje utječe na živce u mozgu može da utjecati na okus", kaže dr. Kaye. Ona daje primjer Belove paralize koja prouzrokuje paralizu jedne strane lica. „Belova paraliza može prvo utjecati na okus, a tek onda izazvati paralizu lica", kaže doktorica.

Vruća hrana ili piće - ćini se jednostavno da bi bilo istinito, ali ako ste pojeli ili popili nešto vruće, to može privremeno dovesti do toga da vam okus hrane koje biste pojeli nešto kasnije postane čudan.„Srećom, ovo je obično privremeni problem", kaže dr. Kaye.

Prehlađeni ste ili imate alergiju - začepljenje nosa zbog infekcije virusom i bakterijama ili zbog alergija može otežati doživljaj ukusa. „Kad se razbolimo, osjet mirisa nestane, a to je povezano s osjetom okusa, kaže rinolog i endoskopski kirurg dr. Anthony Del Signore. Jednom kada virus napusti vaš organizam ili se alergija primiri, vjerojatno ćete opet uživati ​​u okusu hrane.