Ističe se ključna navika koju mnogi stariji od 50 godina zanemaruju, a zbog koje ugrožavaju svoje zdravlje

Kad ste prebacili pedesete, život vam je otprilike isti svaki dan - budite se u isto vrijeme, jedete poznate obroke i odlazite na spavanje prema istom rasporedu. Iako se takva rutina može činiti bezopasnom, svakodnevne navike imaju najveći utjecaj na zdravlje i dugovječnost. Upravo zato mnogi u ovoj životnoj dobi počinju razmišljati o tome kako poboljšati način života i produžiti vitalnost.

Liječnica i stručnjakinja za dugovječnost dr. Gowri Reddy Rocco istaknula je jednu ključnu naviku koju mnogi stariji od 50 godina zanemaruju, a zbog koje ugrožavaju svoje zdravlje.

Prema riječima dr. Rocco, ta navika je jednostavna, ali presudna - dovoljno sna. "Vrednovanje sna i održavanje dobre higijene spavanja ključno je. Ciljajte na sedam do osam sati sna svake noći", kaže. Objašnjava da kvalitetan san čuva i poboljšava metabolizam, imunološki i moždani sustav, smanjuje razinu kortizola, pomaže u ravnoteži hormona i podržava mentalno zdravlje.

"San je vrijeme kada tijelo sagorijeva masnoće, gradi imunitet i obnavlja se. Nedostatak dubokog sna povezan je s kognitivnim padom, problemima s metabolizmom i pretilošću, bez obzira na to koliko vježbate", upozorava.

"Pedesete su tek polovica puta. Nikad nije kasno usvojiti navike koje produžuju život"

Znanstvena istraživanja potvrđuju da ljudi koji redovito spavaju između sedam i osam sati imaju manji rizik od prerane smrti. Oni koji spavaju manje od sedam sati imaju 14 posto veći rizik, dok oni koji spavaju više od devet sati imaju 34 posto veći rizik od ranije smrti.

Stariji odrasli često imaju lošiju kvalitetu sna, što dodatno povećava važnost njegovog očuvanja. Ako se javljaju poteškoće sa spavanjem, dr. Rocco preporučuje suradnju sa stručnjakom za spavanje koji može pomoći otkriti uzrok problema, bilo da je riječ o prehrani, stresu, lijekovima ili zdravstvenom stanju.

Osim sna, dr. Rocco ističe i druge zdrave navike koje doprinose dugovječnosti: uravnoteženu prehranu bogatu hranjivim tvarima, ograničavanje unosa alkohola i redovitu šetnju. "Alkohol oštećuje moždane stanice i povećava rizik od najmanje sedam vrsta raka", napominje. Dodaje da su pozitivan način razmišljanja, zahvalnost i izbjegavanje toksičnih ljudi jednako važni za zdravlje.

"Vaše pedesete su tek polovica puta. Nikad nije kasno usvojiti navike koje produžuju život i donose više energije, ravnoteže i radosti", zaključila je stručnjakinja.