Nutricionisti upozoravaju na šest navika koje, ako se prakticiraju nakon 17 sati, mogu dovesti do nestabilne glikemije preko noći i nepovoljnih jutarnjih vrijednosti glukoze. Evo kojih navika su stručnjaci izdvojili za portal Eating Well.

Konzumacija alkohola u večernjim satima - iako čaša vina može djelovati opuštajuće, alkohol u večernjim satima ometa regulaciju šećera. Routhenstein upozorava da "alkohol može u početku sniziti šećer, ali potom izazvati njegovo naglo povećanje tijekom noći i poremetiti san". Jetra tada daje prednost razgradnji alkohola, zanemarujući regulaciju glukoze, što dodatno destabilizira šećer tijekom noći, prenosi Eating Well.

Nedostatak sna ili nekvalitetan san - večernji manjak sna ili neredovit ritam spavanja može negativno utjecati na inzulinsku osjetljivost. Istraživanja pokazuju da već i jedna noć lošega sna narušava podnošljivost glukoze. "Nedostatak sna povećava razinu kortizola, hormona stresa, što dodatno podiže razinu šećera", pojašnjava nutricionistica. Osim toga, manjak sna povećava apetit i želju za ugljikohidratima sljedećeg dana.

Nedovoljna hidracija - ako navečer ne unosite dovoljno tekućine, šećer u krvi postaje koncentriraniji. "Dehidratacija može smanjiti osjetljivost na inzulin i posljedično povisiti šećer", kaže dijetetičarka Alyssa Pacheco. Ipak, savjetuje da ne unosite prevelike količine vode neposredno prije spavanja kako ne biste remetili san.

Obilni obroci i grickalice bogate ugljikohidratima - kako se bliži večer, tijelo smanjuje proizvodnju inzulina i postaje manje osjetljivo na njega. To znači da se glukoza slabije obrađuje, što može dovesti do povećanja šećera u krvi. "Rafinirani ugljikohidrati poput bijelog kruha, tjestenine, slatkiša i gaziranih napitaka posebno su problematični u večernjim satima jer izazivaju brze skokove šećera koje tijelo tada teže regulira", ističe nutricionistica Michelle Routhenstein.

Preskakanje večernje rutine za opuštanje - visoka razina stresa navečer može dovesti do povišenoga kortizola, što negativno utječe na šećer. "Ljudi često razmišljaju samo o prehrani kada je riječ o šećeru, no stres i kvaliteta sna igraju jednako važnu ulogu", dodaje dijetetičarka za Eating Well.

Previše sjedenja i nedostatak aktivnosti - tjelesna neaktivnost nakon večere može značajno smanjiti učinkovitost inzulina. "Kratka šetnja od pet do deset minuta unutar sat i pol nakon obroka može pomoći u snižavanju šećera u krvi", ističe Pacheco. Ako nemate uvjete za šetnju, dovoljni su i lagani čučnjevi ili istezanje.

Jednostavne navike poput čitanja, meditacije, istezanja ili tople kupke mogu sniziti razinu stresa i pridonijeti boljoj kontroli glukoze.