Dok tijelo ne može funkcionirati bez određene razine kolesterola, povišeni LDL može dovesti do ozbiljnih kardiovaskularnih problema

LDL (lipoprotein niske gustoće) predstavlja molekulu koja prenosi kolesterol kroz krvotok. Problem nastaje kad se LDL kolesterol počne nakupljati na stijenkama arterija, stvarajući naslage koje postupno sužavaju krvne žile. Ovaj proces, poznat kao ateroskleroza, značajno povećava rizik od srčanog i moždanog udara.

Za razliku od HDL kolesterola ("dobrog" kolesterola) koji uklanja višak kolesterola iz krvotoka i vraća ga u jetru na razgradnju, LDL kolesterol može biti iznimno štetan kada njegove razine postanu previsoke. Normalne vrijednosti LDL kolesterola trebale bi biti ispod 3,0 mmol/L, iako je za osobe s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti preporučljiva još niža vrijednost.

Zamjena zasićenih masti zdravijim alternativama

Zasićene masti imaju izravan utjecaj na povećanje razine LDL kolesterola u krvi. Najveći izvori zasićenih masti u našoj prehrani su:

Masno meso, posebno crveno meso

Punomasni mliječni proizvodi

Maslac i margarin

Pekarski proizvodi, posebno kroasani i ostali proizvodi od lisnatog tijesta

Palmino i kokosovo ulje

Umjesto zasićenih masti, vaša prehrana trebala bi sadržavati više mononezasićenih i polinezasićenih masti koje mogu pomoći u snižavanju LDL kolesterola. Istraživanja pokazuju da zamjena samo 5 % kalorija iz zasićenih masti nezasićenim mastima može smanjiti razinu LDL kolesterola za čak 10 %.

Maslinovo ulje, orašasti plodovi poput badema i oraha te avokado odlični su izvori mononezasićenih masti koje ne samo da snižavaju loš kolesterol već i održavaju razinu dobrog HDL kolesterola.