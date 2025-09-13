Istraživanja pokazuju da osobe koje jedu dvije porcije voća dnevno imaju manji rizik od razvoja kroničnih bolesti, kao što su bolesti srca i rak

Dakle, brojke su jednostavne - idealna količina voća ovisi o individualnim potrebama svake osobe.

Kako biste lakše odredili svoje potrebe, izdvajamo ključne smjernice stručnjaka o tome koliko voća biste trebali jesti svakog dana.

Koliko porcija voća se preporučuje?

Prema studiji objavljenoj 2021. godine, konzumacija dvije porcije voća dnevno pomaže u smanjenju rizika od smrtnosti. Jedna porcija definira se kao jedna šalica svježeg voća, pola šalice suhog voća ili jedna šalica stopostotnog voćnog soka bez dodanih šećera.

Ipak, važno je zapamtiti da je voće značajan izvor ugljikohidrata koji su ključni za energiju naših stanica. Međutim, ako unesete više ugljikohidrata nego što ih potrošite, tijelo ih može pohraniti kao masno tkivo. Stoga bi ukupan unos ugljikohidrata, uključujući i one iz voća, trebao biti usklađen s energetskim potrebama, koje ovise o visini, idealnoj težini, spolu, dobi i razini tjelesne aktivnosti.

Što ako ste na dijeti s malo ugljikohidrata?

Osobe koje se pridržavaju dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata, poput keto dijete, često ograničavaju unos na samo 20 do 50 grama dnevno. U takvim je uvjetima izazovno uključiti voće u prehranu. Primjerice, jedna srednja jabuka, šalica borovnica ili mala banana sadrže otprilike 20 grama ugljikohidrata, što može ispuniti cijeli dnevni limit.

Umjesto voća, slične hranjive tvari mogu se dobiti iz povrća koje općenito sadrži manje ugljikohidrata. Lisnato zeleno povrće poput špinata i rikule gotovo da i nema ugljikohidrata, a preporuka za prosječnu odraslu osobu je pet porcija voća i povrća dnevno, pa je važno prilagoditi omjer svojim potrebama.

Je li važno kada jedemo voće?

Budući da ugljikohidrati iz voća služe kao gorivo za tijelo, vrijeme konzumacije može igrati ulogu. Idealno je jesti voće prije nego što vam zatreba energetski poticaj, primjerice ujutro prije posla ili prije vježbanja. Tako će tijelo iskoristiti ugljikohidrate za energiju.

Iako je voćna salata kasno navečer ispred televizora zdravija opcija od kolača, bolji je izbor kada je vaša potreba za energijom veća. Ipak, ako samo želite zdrav međuobrok, voće je odličan izbor u bilo koje doba dana.

Koje su prednosti konzumacije voća?

Voće je bogato vlaknima, vitaminom C, kalijem i folatima, koji su ključni za zdravlje. Vlakna pomažu u održavanju redovite probave, vitamin C jača imunološki sustav, kalij je važan za funkciju živaca, mišića i srca, dok folat sudjeluje u stvaranju genetskog materijala poput DNK.

Istraživanja pokazuju da osobe koje jedu dvije porcije voća dnevno imaju manji rizik od razvoja kroničnih bolesti, kao što su bolesti srca i rak. Voće je također niskokalorično, što ga čini odličnim izborom za održavanje ili gubitak težine, piše Health.com.

Kako izgleda jedna porcija voća?

Različite vrste voća sadrže različite hranjive tvari, stoga je ključno unositi raznolike plodove. Umjesto da se ograničite samo na jabuke, uključite bobičasto i koštuničavo voće, dinje, citruse i sezonske opcije. Evo nekoliko primjera što čini jednu porciju:

Jedna mala jabuka

Jedna šalica pirea od jabuka

Jedna velika banana

Jedna šalica svježih ili smrznutih borovnica

22 zrna grožđa bez koštica

Jedna velika naranča

Osam velikih jagoda

Jedna šalica voćnog soka bez dodanog šećera

Voće je važan dio uravnotežene prehrane. Uz pravilan odabir i umjerenu konzumaciju, ne morate se brinuti o debljanju, a istovremeno ćete tijelu osigurati esencijalne hranjive tvari koje štite zdravlje.