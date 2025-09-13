Kada je prefrontalni korteks zdrav i snažan, može pomoći u usmjeravanju i nadziranju dodavanja zdravih navika... no, ako nije...

Neke stvari koja obavljamo gotovo automatski, no neka od njih mogu dugoročno narušiti zdravlje mozga. Stoga je ugledni psihijatar i istraživač dr. Daniel Amen istaknuo sedam naizgled bezazlenih rutina koje mogu imati negativan utjecaj.

"Kada je prefrontalni korteks zdrav i snažan, može pomoći u usmjeravanju i nadziranju dodavanja zdravih navika. Kada je slab, vaši impulsi mogu preuzeti kontrolu", objasnio je za New York Post. Evo na koje navike upozorava.

Preuzimanje previše obaveza

Neprestano pristajanje na sve dovodi do multitaskinga i povišenog stresa. Dr. Amen savjetuje da naučimo reći: "Moram razmisliti o tome".

Multitasking

Obavljanje više zadataka odjednom smanjuje koncentraciju i donošenje odluka. "Također može povećati stres i tjeskobu", upozorava dr. Amen.

Konzumacija visoko prerađene hrane

Hrana poput čipsa i keksa povezuje se s pretilošću, dijabetesom i depresijom. "Jedenje nezdrave hrane nije nagrada - to je kazna", napominje psihijatar.

Sjedilački način života

Premalo kretanja smanjuje protok krvi u mozak. Dr. Amen upozorava: "Na snimkama, nizak protok krvi prediktor je Alzheimerove bolesti broj 1".

Upotreba toksičnih proizvoda za njegu

Kemikalije poput parabena i ftalata mogu poremetiti hormone i uzrokovati umor i mentalnu maglu. Psihijatar savjetuje: "Provjerite svoje proizvode i bacite sve toksične".

Izbjegavanje novih znanja

Učenje je nužno za zdravlje mozga. "Kada prestanete učiti, vaš mozak počinje umirati", naglasio je dr. Amen.

Rizik od ozljeda glave

"Čak i blagi udarci u glavu mogu dovesti do problema s mentalnim zdravljem poput tjeskobe, depresije, moždane magle, razdražljivosti i problema s pamćenjem", upozorava psihijatar. Zbog toga savjetuje nošenje kacige tijekom vožnje bicikla, držanje za rukohvat na stepenicama i izbjegavanje pisanja poruka tijekom vožnje.