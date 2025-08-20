Šest voćki bogatih antioksidansima
Jedan od najjednostavnijih načina da ih unesemo dovoljno jest redovita konzumacija voća
Slobodni radikali nastaju prirodno, ali njihova se razina znatno povećava zbog vanjskih čimbenika poput zagađenja, pesticida, sunčeve svjetlosti te loših životnih navika, kao što su nezdrava prehrana, pušenje i nedostatak sna. Dugotrajna izloženost oksidativnom stresu povezuje se s kroničnim upalama i razvojem brojnih bolesti.
Srećom, antioksidansi mogu neutralizirati slobodne radikale i zaštititi organizam. Jedan od najjednostavnijih načina da ih unesemo dovoljno jest redovita konzumacija voća. U nastavku donosimo šest vrsta voća koje se posebno ističu svojim protuupalnim svojstvima.
Borovnice - borovnice se s razlogom nazivaju supervoćem. Njihova tamnoplava boja potječe od antocijana, snažnih spojeva koji smanjuju upale i štite stanice. Uz flavonoide i fenolne kiseline, pomažu i zdravlju mozga, a mogu smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti. Istraživanja pokazuju da borovnice pridonose i boljoj regulaciji tjelesne težine. U 100 grama nalazi se čak oko 9 milimola antioksidansa.
Nar - sočne sjemenke nara bogate su antioksidansima i protuupalnim spojevima. Najpoznatiji među njima je punikalagin, koji je u laboratorijskim studijama pokazao potencijal u usporavanju rasta stanica raka. Iako su potrebna daljnja istraživanja na ljudima, rani rezultati su obećavajući. Redovita konzumacija nara povezuje se sa smanjenjem rizika od pretilosti, dijabetesa i srčanih bolesti. Porcija od 100 grama sadrži oko 9 milimola antioksidansa.
Višnje - višnje sadrže cijeli niz korisnih spojeva, a poznate su po blago protuupalnom djelovanju. Redovita konzumacija - svježih, smrznutih ili u obliku soka - može pomoći u smanjenju upalnih procesa. Osim toga, zbog prisutnosti polifenola, vitamina i melatonina, višnje mogu pridonijeti i boljoj kvaliteti sna. U 100 grama nalazi se do 7 milimola antioksidansa.
Kupine - kupine nisu samo ukusne, već i nutritivno bogate. Sadrže vitamine A i C, karotenoide i brojne fenolne spojeve. Posebno su bogate antocijanima i terpenoidima koji pomažu u smanjenju upala. Jedna porcija od 100 grama sadrži oko 6 milimola antioksidansa.
Goji bobice - goji bobice potječu iz Azije, a njihov slatko-kiseli okus podsjeća na brusnice. Njihova jarka boja potječe od karotenoida, a posebno su bogate zeaksantinom, antioksidansom koji čuva zdravlje očiju. Neka istraživanja sugeriraju da goji bobice mogu pomoći u regulaciji šećera u krvi, snižavanju kolesterola i jačanju imuniteta, no potrebna su dodatna istraživanja. U 100 grama ima oko 4 milimola antioksidansa.
Maline - maline su prepune antioksidansa poput antocijana, elagitanina i vitamina C. Laboratorijska istraživanja pokazala su da njihovi spojevi mogu smanjiti oksidativni stres i upale povezane s kroničnim bolestima, uključujući rak. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja na ljudima. U 100 grama malina nalazi se oko 4 milimola antioksidansa.
