Hrana koja deblja bez pardona
Ovakve stvari mogu potaknuti nagle skokove šećera, upale i inzulinsku rezistenciju, što povećava rizik od nakupljanja kilograma
Neke uobičajene i omiljene namirnice zapravo mogu potaknuti nagle skokove šećera, upale i inzulinsku rezistenciju, što povećava rizik od nakupljanja kilograma. Nutricionistice i dijetetičarke Lisa Richards i Catherine Gervacio izdvojile su nekoliko vrsta hrane za koje tvrde da ih više nitko ne bi trebao jesti jer uzrokuju skokove glukoze i debljanje.
Bijeli kruh - iako je čest dio prehrane, bijeli kruh tijelo brzo razgrađuje u glukozu, što izaziva nagli skok šećera u krvi i posljedično povećano lučenje inzulina. "Rafinirani ugljikohidrati poput bijelog kruha mogu uzrokovati brze skokove šećera u krvi, potičući inzulinsku rezistenciju i debljanje", objašnjava Gervacio za SheFinds. Kao bolji izbor ističe cjelovite žitarice poput kvinoje, integralne riže i kruha od cjelovitog pšeničnog brašna jer pomažu u stabilnijoj razini energije i kontroli šećera u krvi.
Krafne - krafne su privlačne zbog mekane teksture i slatke glazure, ali kriju kombinaciju rafiniranih ugljikohidrata, dodanih šećera i nezdravih masti. "Krafne sadrže visoku razinu rafiniranih šećera, nezdravih masti i prerađenih sastojaka. Obično se rade od bijelog brašna i prepune su dodanih šećera, što izaziva nagli porast glukoze u krvi i inzulina, što dugoročno može biti štetno i dovesti do inzulinske rezistencije", upozorava Richards. Umjesto toga preporučuje muffine od cjelovitog brašna sa zdravim dodacima poput voća, orašastih plodova ili sjemenki.
Slanina - slanina je bogata zasićenim mastima i natrijem, što u prekomjernim količinama može poremetiti metabolizam. "Slanina je vrsta prerađenog mesa koja može sadržavati umjetne sastojke koji narušavaju metaboličke procese i pridonose inzulinskoj rezistenciji", kaže Gervacio. Dodaje da to može dovesti do poremećaja u osjećaju gladi i sitosti, čime se povećava rizik od prejedanja i debljanja. Kao bolji izbor navodi minimalno obrađene izvore proteina, povrće i voće.
Slatkiši - bomboni i druge slatke grickalice prepuni su rafiniranog šećera koji izaziva nagle oscilacije šećera u krvi. Takvi skokovi opterećuju tijelo i s vremenom mogu dovesti do inzulinske rezistencije. "Pretjerana konzumacija rafiniranog šećera može naglo povisiti razinu glukoze u krvi, što dugoročno vodi do inzulinske rezistencije", upozorava Gervacio. Kao zdraviju alternativu preporučuje tamnu čokoladu ili, još bolje, svježe voće koje prirodno zadovoljava potrebu za slatkim.
Znači, pazite što doručkujete...
