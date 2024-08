Kako ljeto ubrzo završava, a novo godišnje doba počinje, mnogi ljudi traže učinkovite načine za promjenu, ostvarenje fitness ciljeva i često postizanje ravnijeg trbuha. Ključna komponenta ovog cilja je uključivanje visokoproteinske hrane u svaki obrok, tvrde stručnjaci.

Kako bi nam olakšali ostvarenje ovog cilja, dijetetičarke i nutricionistice, Lainey Younkin, Jeanette Kimszal i Trista Best, te liječnik dr. Matt Chalmers, podijelili su svoje najbolje preporuke za visokoproteinsku hranu koja je ukusna i korisna za mršavljenje.

Grčki jogurt - jedan izvor proteina koji Younkin preporučuje za mršavljenje je grčki jogurt. "Grčki jogurt je ukusna, visokoproteinska hrana bez pripreme, koja je odlična za doručak. Ljudi misle da su jaja bogata proteinima, što je istina, ali grčki jogurt je još bogatiji", rekla je za SheFinds. Također, možemo dodati voće, orašaste plodove ili sjemenke za još zdraviji obrok koji doprinosi mršavljenju.

Jaja - kada je riječ o visokoproteinskom obroku koji je pogodan za mršavljenje, jaja su odličan izbor. Možemo ih jesti s tostom, pripremiti omlete s povrćem, skuhati ih ili ih pripremiti na bilo koji drugi način. Bez obzira na to kako uživamo u ovoj glavnoj namirnici za doručak, stručnjaci kažu da su izvrstan dodatak našoj prehrani. Proteini koji se nalaze u jajima mogu povećati toplinski učinak hrane i ubrzati metabolizam, navodi Kimszal, ističući da samo jedno jaje sadrži nevjerojatnih šest grama proteina.

Svježi sir - svježi sir vrlo je podcijenjen izvor proteina. To vjerojatno nije prva stvar koja nam padne na pamet kada razmišljamo o najboljim proteinskim opcijama, ali može ozbiljno promijeniti igru. Best ističe: "Otprilike 110 grama svježeg sira može osigurati oko 13 grama proteina, a relativno je niskokaloričan sa samo 80 kalorija po porciji. Dakle, dobra je opcija za ljude koji paze na unos kalorija." Osim toga, svježi sir može našem obroku dodati veliku količinu hranjivih tvari. "Svježi sir je dobar izvor nekoliko važnih nutrijenata, uključujući kalcij, fosfor, selen i vitamin B12. Te hranjive tvari igraju važnu ulogu u zdravlju kostiju, imunološkoj funkciji i cjelokupnom zdravlju", dodala je Best.

Dakle, moguće je... što se čeka?!