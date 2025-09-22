Proteini mogu biti ključan saveznik skidanja kilograma, vjerovali ili ne. Naime, ovaj makronutrijent pomaže da dulje ostanemo siti, podržava rast mišića, ubrzava metabolizam i smanjuje rizik od prejedanja. Zato nutricionisti ističu da u svoju prehranu dodamo sljedeće namirnice bogate proteinima za uspješno mršavljenje.

Bjelanjci - dijetetičarka Trista Best objašnjava da su bjelanjci izvrstan način da se smanji unos masnoće, a zadrži čisti izvor proteina. "Kada se jedu samo bjelanjci, unos kalorija pada sa 71 na 18, dok se sadržaj proteina smanjuje samo za dva grama", kaže ona. Dodaje da količina masnoće pada s pet grama na nulu. Bjelanjci tako nude energiju za treninge, a istovremeno drže sitost do sljedećeg obroka.

Grčki jogurt - nutricionist Jay Cowin tvrdi da je grčki jogurt odličan izvor proteina koji pomaže da dulje ostanemo siti i tako izbjegnemo prejedanje. "Grčki jogurt također sadrži manje šećera i kalorija od drugih vrsta jogurta", kaže za SheFinds. Dodavanje svježeg voća poput kupina, banana ili malina, koje su niskokalorične, a bogate nutrijentima, čini ga savršenim izborom za doručak.

Svježi sir - nutricionistica i dijetetičarka Lisa Andrews naglašava da je svježi sir praktičan, bogat proteinima i siromašan ugljikohidratima, što ga čini odličnim izborom za doručak. "Svježi sir nudi jednostavnu opciju proteina bez komplikacija. Također sadrži malo šećera i zasitan je u kombinaciji s voćem ili rajčicama", objašnjava Andrews. Osim što potiče metabolizam, pomaže i u očuvanju mišićne mase tijekom mršavljenja.

Zobene pahuljice - Cowin naglašava da su zobene pahuljice same po sebi bogate proteinima, ali da ih je moguće učiniti još hranjivijima dodavanjem proteinskog praha. "Možete ih kombinirati s bademovim mlijekom i bobičastim voćem, ili sve zajedno izmiksati u proteinski shake", objašnjava. Dodaje i da proteini imaju "najveći termički učinak od svih makronutrijenata", što znači da tijelo troši više kalorija na njihovu probavu i obradu, a istovremeno dulje potiskuju apetit.

Pa onda, što se čeka? ;)