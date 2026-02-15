Lako je postati opsjednut zdravljem - uz obilje informacija na internetu i društvenim mrežama, teško je razlučiti što je zaista potrebno za vaše zdravlje, a što ne, pogotovo kad je riječ o prehrani.

Mreže su preplavljene videozapisima u kojima se određene namirnice proglašavaju "lošima" ili se tvrdi da sadrže "lažne sastojke", što samo potpiruje kolektivnu zaluđenost "zdravom prehranom". Iako u zdravoj prehrani nema ništa loše, postoji granica nakon koje pretjerani fokus može prerasti u ortoreksiju, stanje koje je sve češće, velikim dijelom zbog pritiska društvenih medija, piše HuffPost.

Ortoreksija se još ne nalazi u službenom priručniku za dijagnostiku mentalnih poremećaja, no stručnjaci očekuju da će s vremenom postati službena dijagnoza.

"Riječ je o subkliničkom poremećaju prehrane koji još nema službenu dijagnostičku šifru, ali je široko prepoznat u stručnim krugovima koji se bave poremećajima prehrane", kaže Beth Auguste, dijetetičarka iz Philadelphije.

"Ortoreksija se općenito može opisati kao zaokupljenost zdravom prehranom i fiksacija na čistoću namirnica", dodaje. Beth Heise, licencirana dijetetičarka iz tvrtke OnPoint Nutrition, slaže se: "To je opsesija onime što osoba doživljava kao ispravan ili zdrav način prehrane".

Budući da mnogi paze na prehranu radi kontrole kolesterola ili šećera u krvi, teško je razlučiti što je zdrava navika, a što opasnost. "Stanje je toliko teško uočiti da ga čak i stručnjaci teško prepoznaju - pitaju se je li osoba samo vodi iznimno zdrav život ili je na granici poremećaja?"

Sve u svemu, uvijek bi trebali imati mali odmak i sve shvaćate ne pretjerano ozbiljno...