Znate i sami da mnogi pokušavaju raznorazne dijete ili jednostavno žele živjeti zdravije, no pritom se često ode u neke ekstreme koji nisu zdravi za vas.

Recimo, liječnici upozoravaju da jedna popularna navika može donijeti više štete nego koristi, osobito nakon 50. godine života. Iako se ne čini ekstremnom poput nekih modernih wellness trendova, pretjerano ograničavanje unosa hrane može imati ozbiljne posljedice. Stručnjaci objašnjavaju zašto ova praksa može biti opasna i nude zdravije alternative za postizanje istih ciljeva.

Opasna navika nakon pedesete

Post ili drastično ograničavanje unosa hrane česta je strategija za smanjenje unosa kalorija, no liječnici upozoravaju da takav pristup može biti kontraproduktivan. "Post prelazi svaku mjeru kada počne štetiti vašem svakodnevnom funkcioniranju ili odnosu prema hrani", kaže za Parade dr. Brian Blank, liječnik obiteljske medicine.

Dr. Blank pojašnjava da su vrtoglavica, nesvjestica, razdražljivost, poremećaji spavanja, opsesivno razmišljanje o hrani te ciklusi prejedanja i gladovanja jasni znakovi da se s postom ili ograničavanjem pretjeralo.

"Iako ograničavanje unosa hrane donekle djeluje, osobito na početku mršavljenja, dugoročno se često pokaže štetnim", kaže dr. Barbara Bawer, liječnica obiteljske medicine. Naglašava da su tijelu potrebne kalorije i hranjive tvari za normalno funkcioniranje. "Kada ograničite unos ključnih nutrijenata, riskirate pothranjenost, oslabljen imunitet, poremećaje menstrualnog ciklusa kod žena i općenitu hormonalnu neravnotežu", objašnjava ona.

Gubitak mišićne i koštane mase

Ova praksa posebno je opasna za osobe starije od 50 godina. "Kod starijih od 50, ograničavanje hrane može biti štetnije zbog gubitka mišićne i koštane mase, što te osobe izlaže visokom riziku od padova i prijeloma", kaže dr. Bawer. Dodaje da nedovoljan unos hranjivih tvari može utjecati i na imunološku funkciju, zbog čega se tijelo teže bori protiv infekcija.

"Tijelo tada počinje razgrađivati mišiće kako bi dobilo energiju, što dovodi do umora, razdražljivosti, nepodnošenja hladnoće, zatvora, tjeskobe, depresije i mnogih drugih problema", ističe dr. Bawer.

Dr. Blank dodaje da mnoge starije osobe uzimaju lijekove čije djelovanje ovisi o vremenu obroka, a također mogu biti sklonije vrtoglavici ako predugo ne jedu. Agresivno ograničavanje unosa hrane otežava i zadovoljavanje potrebe za proteinima, što može ubrzati gubitak mišićne mase povezan sa starenjem, a koji je ključan za pokretljivost i neovisnost.

Sva tri liječnika slažu se da je za mršavljenje i dugoročno zdravlje ključno usvojiti prehrambene navike koje tijelu osiguravaju sve potrebne nutrijente i kojih se možete pridržavati. "Općenito, do gubitka težine dolazi kada unosite manje kalorija nego što ih trošite. Jedite umjereno i više se krećite. Svaka strategija koja to postiže vjerojatno će dati rezultate. Ključ je pronaći nešto održivo što ne ugrožava vaše cjelokupno zdravlje", kaže dr. Towne.

Dr. Blank objašnjava da povremeni post može djelovati kod nekih ljudi. "Povremeni post i vremenski ograničeno jedenje kod nekih ljudi mogu poboljšati kardiometaboličke pokazatelje poput težine, krvnog tlaka i razine inzulina, no dokazi su podijeljeni oko toga je li post učinkovitiji od standardnog smanjenja kalorija", napominje. Drugim riječima, povremeni post može biti koristan, ali isti se rezultati mogu postići i jednostavnim smanjenjem unosa kalorija.

Dr. Towne dodaje da povremeni post, ako se provodi pravilno i održivo, može pomoći u kontroli šećera u krvi i regulaciji inzulina.

Umjesto ekstremnih promjena, dr. Bawer preporučuje uvođenje malih, održivih promjena. S time se slaže i dr. Blank. "Prvo, dosljednost je važnija od intenziteta. Drugo, vaga nije jedino mjerilo uspjeha, osobito nakon pedesete. Najbolji plan je onaj koji poboljšava zdravstvene pokazatelje, održava vas snažnima, energičnima i omogućuje vam da živite svoj život, a ne onaj koji zahtijeva čeličnu volju", kaže on.

Osim toga, hrana je i važan izvor društvene povezanosti i užitka, a to su stvari kojih se zasigurno ne želite odreći.

Na kraju cijele priče, jednostavno morate paziti na sebe i svoje zdravlje, ali na pametan način.