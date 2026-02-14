Pijete kavu cijeli dan, znamo to dobro... e sad, kad bi trebali prestati piti kavu u danu kako bi mogli dobro spavati?

Preporuka se temelji na studiji koja je pratila navike gotovo 2000 sudionika i otkrila da postoji idealan vremenski okvir za posljednju šalicu kave. Taj čarobni broj je - sedam sati prije odlaska na spavanje.

Zašto baš sedam sati?

Gostujući u emisiji This Morning na britanskoj televiziji ITV, dr. Nighat Arif objasnila je znanstvenu pozadinu ove preporuke. Problem je u tome što kofein ima molekulu sličnog oblika kao adenozin, hormon koji se nakuplja u tijelu tijekom dana i čini nas pospanima.

"Kako se adenozin nakuplja, kofein, koji je vrlo pametan, oponaša tu istu molekulu. Uklapa se u receptore poput dijela slagalice i zbog toga vaš mozak više ne osjeća da je pospan", pojasnila je. Zbog toga, dodaje, najpametnije je prestati piti kavu oko 14 sati.

I to vam je to, dragi naši...